La visita di Gualtieri: "Progetti per l’Unesco"

È sempre più forte il legame tra l’Unesco e la nostra città. Teresa Gualtieri, presidente nazionale della Ficlu (Federazione Italiana Club e Associazioni Unesco) ha scelto Montecatini per trascorrere, insieme con i suoi familiari, il Natale e alcuni altri giorni di vacanza. La responsabile della federazione ha fatto una visita in Comune, dove é stata ricevuta dal sindaco Claudio del Rosso e dalla vice Beatrice Chelli. Gualtieri ha sottolineato la bellezza dei luoghi iscritti al patrimonio mondiale Unesco, ricordando anche l’importanza di unire quello materiale a quello immateriale (ad esempio il canto lirico italiano). Ha poi ricordato che le finalità dell’Unesco sono molto adatte per Montecatini, luogo di pace e dialogo. Gualtieri ha anche elogiato la posizione geografica della città e la facilità di accesso, rendendola un luogo piacevolmente fruibile. Quello col sindaco è stato un incontro cordiale e Del Rosso ha invitato Gualtieri al concerto del Maggio Fiorentino ( che si terrà a luglio) sotto la direzione di Zubin Mehta. La Ficlu coordina i club e le associazioni italiani per diffondere gli obiettivi e gli ideali dell’Unesco, traducendoli in azioni concrete sul territorio, favorendo il dialogo per la comprensione internazionale nei campi di interesse prioritario dell’Unesco (educazione, scienza, cultura e comunicazione). Gualtieri, di professione architetto, è stata riconfermata alla guida della Ficlu nel 2022. Montecatini è una delle grandi città termali d’Europa riconosciute patrimonio dell’umanità Unesco nel 2021 insieme a Bath nel Regno Unito, Vichy in Francia, le città tedesche di Bad Ems, Bad Kissingen e Baden-Baden, Spa in Belgio, Baden bei Wien in Austria e le città di Karlovy Vary, Františkovy Lázne e Mariánské Lázne nella repubblica Ceca.

