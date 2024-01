La resistenza dei militari italiani nei campi nazisti. Convegno dell’Anpi con il libro di Valentina Peselli

Si terrà mercoledì 7 febbraio, con inizio alle ore 17, nell’Auditorium intitolato a Tiziano Terzani della Biblioteca San Giorgio di Pistoia, in via Pertini, il convegno dal titolo "La resistenza degli IMI (i militari italiani) nei campi di concentramento nazisti". L’evento è organizzato dalla sezione pistoiese dell’Associazione Nazionale Partigiani Italiani e dal Cudir (Comitato unitario per la difesa delle istituzioni repubblicane) di Pistoia. Il convegno è coordinato dalla presidente provinciale dell’Anpi, Rosalba Bonacchi. Il convegno è inserito nelle iniziative del Giorno della Memoria 2024. Nel corso dell’appuntamento, a ingresso libero, sarà presentato il libro "La volontà delle parole" di Valentina Peselli. L’autrice sarà presente. Previsti anche alcuni interventi, tra i quali quelli di Mauro Perini, presidente dell’Anei (Associazione Nazionale Ex Internati Nei Lager Nazisti Volontari Della Libertà), e di Filippo Mazzoni, vicepresidente dell’Istituto Storico della Resistenza di Pistoia. Ricordiamo che l’Anpi di Pistoia è reduce dal successo di partecipazione del novembre scorso al circolo Arci Le Fornaci: tanta gente e tanto calore attorno all’ultimo nato, il nuovo circolo Anpi, proprio de Le Fornaci, intitolato all’alpino Villy Pasquali, l’unico pistoiese insignito di medaglia d’oro alla memoria per il contributo dato alla Resistenza jugoslava in Montenegro contro gli occupanti nazifascisti. "Anche stavolta ritroviamoci assieme per non dimenticare" è lo slogan di Anpi Pistoia.

Gianluca Barni