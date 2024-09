La Polizia festeggia il patrono: "Tutti insieme per la sicurezza". Cerimonia con le premiazioni

Oggi è una giornata particolarmente significativa per la Polizia di Stato che celebra il patrono: San MIchele Arcangelo, proclamato protettore da Papa Pio XII: "Per sostenere la lotta che il poliziotto combatte tutti i giorni con impegno professionale al servizio del prossimo. Per l’ordine, l’incolumità delle persone e la difesa delle cose". Per festeggiare San Michele la Polizia di Stato, a Pistoia, ha organizzato una serie di eventi.

"Con la convinzione che la legalità si possa trasmettere anche attraverso iniziative di prossimità – fa sapere la questura di Pistoia – il Questore Marco Dalpiaz (nella foto) ha deciso di celebrare il patrono dei poliziotti con una messa solenne, alla presenza del prefetto Licia Donatella Messina, delle massime autorità civili e militari e con la partecipazione della cittadinanza. Un gesto – si legge – che racchiude in sé diversi significati: non solo la vicinanza del Questore con tutti gli uomini e le donne in uniforme impegnati ogni giorno sul fronte dell’ordine e della sicurezza pubblica, ma anche la condivisione con i cittadini, la parte sana della società, di un momento di festa per i poliziotti pistoiesi nell’intento di riunire insieme le diverse realtà che devono contribuire a realizzare il concetto di “sicurezza partecipata”".

Diversi i momenti previsti per la celebrazione: alle 11 di stamani verrà celebrata la santa messa nella chiesa a di Santa Maria Assunta in via Pratese 443 a Chiazzano. A celebrare sarà il Cappellano della Polizia di Stato don Cristoforo Mielnik. Dopo la messa saranno consegnati alcuni riconoscimenti attribuiti dal Capo della Polizia al personale, in servizio e in pensione, che si è evidenziato per particolari operazioni di Polizia o per anzianità di servizio.

Oggi è anche il "Family Day”, la giornata dedicata alla famiglia, importante occasione di incontro e di conoscenza dei luoghi di lavoro degli operatori di Polizia da parte dei propri familiari, che da anni rappresenta un valore aggiunto alla festa di San Michele Arcangelo. Oggi pomeriggio, l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato organizza un incontro conviviale con tutte le famiglie dei poliziotti in servizio e in pensione.

l.a.