Jacopo Arcangeli presenta "Wellness World". Medical thriller tra mistero, scienza e utopia

Mistero e suspense, scienza e utopiche scoperte capaci di cambiare il destino del mondo. Nel bene, ma anche nel male. È un bel contenitore di avventura e fiato sospeso "Wellness World" (Calibano Editore, 2023) romanzo dell’autore pistoiese Jacopo Arcangeli alle prese con una nuova scrittura dopo il debutto del 2021 con "Checkmate". Stavolta la narrazione indaga il genere del medical-thriller. Al centro della storia la sperimentazione di una nuova terapia oncologica che viene condotta su un’isola privata sull’arcipelago indonesiano da una multinazionale inglese. Sarà compito di un gruppo di volontari testare gli auspicati benefici di un salvifico farmaco utilizzato nella lotta al cancro, mentre una creatura misteriosa e sfuggente metterà in pericolo lo stesso procedimento di sperimentazione oltre alla vita degli esseri umani presenti su quell’isola. A complicare drammaticamente la situazione la scoperta di un nuovo patogeno capace potenzialmente di mettere in pericolo la sicurezza sanitaria dell’intera umanità. Trentasei anni, geometra di professione, Arcangeli è da sempre appassionato lettore, con un particolare interesse per il genere thriller. "Trattare temi scientifici – spiega l’autore – richiede di attenersi a cose reali, altre possibili se non probabili, per rendere il più possibile credibile la storia. Nelle prossime settimane ci saranno delle presentazioni nelle varie librerie. I miei mostri sacri? Michael Crichton, Robin Cook e Thomas Harris, per dirne alcuni. Ma amo in generale spaziare: si trovano spunti di creazione e condivisione un po’ ovunque". "Wellness World" è in vendita in tutti gli store on line e fisici.