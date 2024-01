Italia Viva si prepara per le elezioni

Italia Viva della Piana al lavoro in vista delle prossime elezioni amministrative di giugno per entrare nei consigli comunali. E’ quanto dichiara Lorenzo Romiti, aglianese, nel dicembre scorso eletto coordinatore della Piana pistoiese, con Mascia Cecchi, di Montale, vice coordinatrice. Due esponenti del partito guidato a livello nazionale da Matteo Renzi, eletti ai vertici Piana. "Il coordinamento comprende i comuni di Agliana, Montale e Serravalle – spiega Romiti –. Ad Agliana e Montale, dove si terranno le amministrative, abbiamo in programma incontri istituzionali con le altre forze politiche che sono più vicine a noi, sia del centrosinistra che del centrodestra. L’obiettivo è entrare nei consigli comunali con più rappresentanza possibile. Le adesioni a Italia viva sono in crescita e al momento, in base al numero di abitanti, siamo al terzo posto in provincia di Pistoia". Altra partita importante sarà quella sul futuro dell’inceneritore di Montale, in vista del consiglio comunale aperto che dovrebbe essere organizzato a breve ad Agliana. La data di convocazione prevista è quella del 15 febbraio. Romiti afferma: "Abbiamo intenzione di partecipare ed esprimere la nostra linea che è quella dell’ammodernamento". Nei mesi scorsi, dopo la presentazione, nelle commissioni consiliari di Agliana e Montale, delle tre ipotesi riferite al futuro dell’impianto di via Tobagi a Montale, Italia viva della Piana aveva chiesto "chiarezza e condivisone", dichiarando apertura verso l’analisi e l’approfondimento di tutte le ipotesi in campo. "Siamo aperti alle ipotesi ambientalmente sostenibili – avevano spiegato –. Il mondo è andato avanti, così come sono andate avanti le tecnologie messe a disposizione per lo smaltimento dei rifiuti". Sulla sua elezione a coordinatore della Piana, Lorenzo Romiti sottolinea: "Ringrazio tutti i tesserati che mi hanno dato fiducia e Mascia Cecchi che ha accettato di ricoprire il ruolo di vice coordinatrice. Sarà una collaborazione intensa che ci vedrà impegnati su vari campi. Il lavoro da fare sarà molto ma tutti uniti e remando in un’unica direzione, il 9 giugno prossimo inizieremo a vedere i risultati".

Piera Salvi