Inno alla mobilità dolce. Crescono i camminamenti e la rete di piste ciclabili

PISTOIA

"Dove prima c’era una area sterrata e spesso inaccessibile utilizzata come parcheggio in maniera un po’ improvvisata, abbiamo realizzato un camminamento fruibile anche ai portatori di handicap, una serie di parcheggi in linea e a pettine e una nuova illuminazione. Tutto all’insegna dell’ordine e della pulizia - ha spiegato Alessio Bartolomei, assessore alla mobilità del Comune di Pistoia -. Crediamo di aver riconsegnato alla città un pezzetto che ci proietta un po’ nel XXI secolo. Basta dare un’occhiata per capire che questa è veramente una zona confortevole e che può essere utilizzata da tutti. Credo se ne possa andare fieri". Conclusa nei giorni scorsi, e presentata ieri, la realizzazione del nuovo tratto di pista ciclopedonale in via del Villone e via di Valdibrana, proseguimento di attuazione da parte dell’Amministrazione comunale del progetto che prevede la creazione di una rete ciclabile continua attraverso la riconnessione dell’esistente e la creazione di un sistema organico di corridoi ciclabili di attraversamento della città e a servizio di scuole, luoghi di lavoro e aree residenziali. Undici Platani, un Gelso, una Lagerstroemia, due Peri da fiore e dieci Ginkgo biloba, serviti da un nuovo impianto di irrigazione, faranno compagnia al nuovo impianto di illuminazione. Previsto ad anno nuovo anche il rinnovo di quello stradale. La pista ciclabile in via del Villone e via di Valdibrana permette di collegare piazza Oplà a via Donatori del sangue, passando attraverso il Parco della Rana. "Quindi avanti tutta con queste ricuciture - ha detto il sindaco Tomasi -. I pedoni, le persone che vengono qui a fare sport, ma anche un disabile, fino a chi si muove in bicicletta potrà andare in sicurezza nella zona del Parco della Rana fino ad arrivare a Piazza San Francesco e quindi entrare nella zona pedonale oppure proseguire da Largo Molinuzzo fino in viale Adua - ha aggiunto il sindaco -. Con questo progetto, anche di riqualificazione urbana, cominciano a vedere una loro logica di continuità i percorsi ciclopedonali, compresi quelli che fanno parte della Ciclovia del Sole, anche nei pressi della stazione".

L’intervento in via del Villone e via di Valdibrana è il primo lotto di un più ampio progetto legato alla mobilità dolce elaborato dal servizio Infrastrutture, progetti speciali e mobilita’ del Comune, che comprende quattro porzioni di realizzazione di itinerari ciclopedonali, per l’importo complessivo di circa 1.700.000 euro, finanziato dal Ministero dell’Ambiente per 600.000 euro e dal Comune di Pistoia per circa 1.100.000 euro. Il secondo lotto di lavori è ancora in corso e riguarda l’itinerario ciclabile da via del Villone a via dei Pappagalli. Qui il progetto prevede la realizzazione della pista ciclabile tra via del Villone, incrocio con via Donatori del Sangue, e via dei Pappagalli, corredata da percorsi dotati di linguaggio Loges (Linea di orientamento guida e sicurezza) per disabili visivi.

Gabriele Acerboni