Incidente fra due macchine e un bus: uno degli automobilisti rimane incastrato nella vettura

Pistoia, 28 settembre 2024 – Paura nella zona di Bottegone. In un incidente stradale sono rimaste coinvolte due auto e un bus del trasporto pubblico. Una carambola che ha fatto scendere in strada diverse persone della zona, che hanno subito chiamato al telefono i soccorsi.

Da capire la dinamica. Uno dei conducenti delle auto è tra l’altro rimasto incastrato fra le lamiere. A intervenire per liberarlo, i vigili del fuoco del comando di Pistoia con una squadra. E’ intervenuto poi il 118 per il trasporto dei feriti in ospedale.

Nessuno sembra in pericolo di vita. Non ci sarebbero persone coinvolte tra i passeggeri. Il traffico è rimasto in parte bloccato per consentire i soccorsi e i rilievi. Questi ultimi vengono svolti dalla polizia municipale di Pistoia, che è al lavoro per ricostruire le cause e le responsabilità dello scontro.