Inaugurazione della collezione di opere d’arte donate dal professor Arnaldo Nesti alla sua terra

Stamani, sabato 28, alle 11, nella sede della Misericordia di Agliana inaugurazione della collezione di opere d’arte che il professor Arnaldo Nesti ha donato alla Confraternita aglianese, in segno di attaccamento alla propria terra di origine. Nesti, aglianese doc e sociologo tra i più stimati, come segno dello stretto legame con Agliana, nei mesi scorsi ha donato una parte della sua vasta collezione di quadri alla Misericordia. Sono 17 opere, molto diseguali quanto a dimensioni, tipologie, tecniche e provenienza nazionale, ma che rendono bene l’idea della varietà dei paesi visitati e conosciuti da Nesti negli innumerevoli viaggi di studio da lui compiuti. Si passa dalle grandi raffigurazioni alle piccole tavolette di legno dipinto, che emanano un sapore di ancestrale sacralità. Fra loro c’è molto Brasile, molto Perù, ma anche Messico, Cuba, Argentina, mentre tra i soggetti spiccano le scene popolari e vivaci, le danze, gli uccelli, i paesaggi multicolori, le rappresentazioni religiose e le immagini di chiese, sempre inserite in contesti di rituali festosi o di fiere popolari. "Ringraziamo il professor Nesti per la generosità dimostrata nei confronti della nostra, ma anche sua, Misericordia – sottolinea il governatore, Franco Benesperi –. Un gesto che dimostra il legame, mai reciso, con il paese natìo. Le opere sono state allestite lungo le scale che portano ai piani superiori della sede sociale". Con Arnaldo Nesti sarà presente all’inaugurazione il sindaco di Agliana, Luca Benesperi e una delegazione di Mallemort de Provence, comune francese gemellato da trent’anni con Agliana

Piera Salvi