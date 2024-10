Il rosa della prevenzione. Torna la "Camminata". Fra attesa e curiosità

La tradizionale "Camminata in città" di domani si veste di colori carichi di molti significati. Sono infatti il rosa brillante delle nuove magliette – distribuite alle iscritte nell’apposita borsetta, insieme ad altri pensieri, compreso il coupon per usufruire di uno sconto alla visita dei musei Antico Palazzo dei Vescovi e Palazzo de’Rossi durante tutto il mese di ottobre – e anche le sfumature del verde che cura, il tema scelto per la nona edizione dell’evento con cui ’Voglia di Vivere’ apre il mese delle attività dedicate alla prevenzione. Curare questo aspetto – spiega una nota – della salute permette infatti di aumentare le possibilità di guarigione, e sarà proprio una camminata fra il verde di alcuni giardini cittadini a farsi portavoce di questo benessere.

Punto di ritrovo il chiostro della chiesa di San Benedetto, che da bellissimi giardini è circondata: da qui domani la Camminata inizierà alle 9,30 e qui si concluderà con un punto ristoro e la premiazione del concorso Sfumature di rosa – al quale è possibile iscriversi insieme alla Camminata – che ha come primo premio una sorpresa. A far compagnia a Voglia di Vivere partner vecchi e nuovi: fra questi ultimi il Veteran Car Club con il quale le volontarie del Laboratorio creativo hanno organizzato una piacevole sorpresa. Per pranzo tutti a casa, po il pomeriggio è ormai buona abitudine ritrovarsi al Parterre di piazza San Francesco per approfondire il tema della Camminata: accompagnata dagli amici della Filarmonica Borgognoni la Presidente Deanna Capecchi alle 16,30 premierà i partecipanti all’edizione 2023-24 del concorso fotografico, per poi presentare Eva Ingargiola, che presto inizierà a tenere corsi di danza terapia a Voglia di Vivere. Il tema del verde che cura – precisa la nota –, però, poteva essere approfondito solo da un esperto, e per questo l’associazione ha invitato a parlarne uno dei più autorevoli nella nostra città, Andrea Mati: insieme alle sue assistenti Lucia Conti e Costanza Mondani, offrirà ampie informazioni sul benessere che può venire dalle piante, sull’autenticità del rapporto con la Natura per la nostra salute. Argomenti che i tre conoscono più che bene, già documentati sul loro libro Salvarsi con il verde. È ancora possibile iscriversi: per info 0573 964345.