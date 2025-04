Il programma dell’Anpi per il 25 aprile

Per l’80° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, l’Anpi sezione "Magni Magnino" di Agliana, invita i propri iscritti e tutte le persone democratiche e libere a riflettere sulla memoria storica e i valori della Resistenza. Il programma, concordato dall’Anpi con il Comune, prevede la deposizione di corone e fiori ai cippi e monumenti dedicati alle vittime cadute durante la lotta partigiana (partendo alle 9.30 dal monumento al partigiano giovane Adelmo Santini), ai "Giusti tra le nazioni" ai martiri delle foibe e ai caduti nei lager e per rappresaglia. Alle 10, nella chiesa di San Piero, celebrazione della Messa in suffragio dei caduti, poi corteo per le vie cittadine accompagnato dal gruppo musicale Sgurz, con omaggio ai cippi che ricordano i caduti fino al monumento dedicato a Aldo Moro. Conclusione in Piazza della Resistenza (davanti al municipio), con la deposizione della corona al Monumento della Resistenza e interventi del sindaco di Agliana Luca Benesperi e della presidente dell’Anpi di Agliana, Virginia Ceccarelli (in foto). Alle 13, la sezione Anpi "Magni Magnino", in collaborazione con i circoli Arci di Agliana, organizza il pranzo della "Liberazione antifascista", nel salone del circolo Arci Rinascita, in via Roma 38 (per prenotazioni: 347.2292648 e 333.5856369. "L’80° anniversario della Liberazione – rileva la presidente Virginia Ceccarelli – deve essere un momento di riflessione collettiva sul passato, ma anche l’occasione per guardare al futuro con responsabilità e consapevolezza. Tutte le persone di buona volontà, democratiche e libere, devono essere partecipi attivamente, per tenere viva la memoria e trasmetterla alle nuove generazioni".

p.s.