Il nodo inceneritore. Forcing del Pd: "Chiarimenti sul bando per la gestione del sito"

Il Partito Democratico di Agliana ha chiesto la convocazione della commissione ambiente, per avere documenti e chiarimenti in merito alla pubblicazione del bando di gara per la gestione dell’inceneritore di Montale per i prossimi anni.

Guido Del Fante, capogruppo Pd, all’opposizione nel consiglio comunale di Agliana, fa sapere: "Vista la pubblicazione della gara per la gestione del termovalorizzatore di Montale sul sito di Cispel e vista la necessità di avere informazioni in merito agli investimenti previsti anche da parte dell’amministratore di Cis – dichiare Del Fante -, ho richiesto la convocazione della quinta commissione: lavori pubblici, ecologia e ambiente, verde pubblico, per ricevere informazioni, documentazione e chiarimenti sulla gara per la gestione del termovalorizzatore. Visto l’importante tema – prosegue Del Fante -, speriamo in una convocazione tempestiva e che la documentazione arrivi in tempi congrui".

Il capogruppo Pd aggiunge: "Come centrosinistra, ormai da anni, ribadiamo la nostra chiara posizione che consiste nella chiusura dell’impianto o nella sua riconversione che non preveda alcun incenerimento dei rifiuti, strutturando un percorso verso la politica dei Rifiuti zero, tutelando così la salute pubblica e i posti di lavoro. Non è mai stata altrettanto chiara invece, la posizione della riconfermata amministrazione – conclude -, probabilmente non interessata ad individuare soluzioni alternative al termovalorizzatore, capaci così di tutelare la salute della cittadinanza e di salvaguardare al contempo il posto di lavoro delle dipendenti e dei dipendenti di Cis". Sempre dal centrosinistra, la capogruppo di Agliana in comune, Silvia Pieri condivide la posizione espressa dal Pd e dichiara: "Agliana in Comune auspica una maggiore chiarezza da parte di questa amministrazione e che con questa commissione si possa ottenere tutte le informazioni sull’argomento. Già una volta - rileva Pieri - l’amministrazione ha disatteso una indicazione del consiglio comunale, adesso è il momento di lavorare con serietà e coerenza sul futuro dell’impianto".

Il bando pubblicato è riferito alla gestione dell’impianto di termovalorizzazione di Montale per i prossimi tre anni, con possibile proroga di un anno, come previsto dall’accordo del marzo 2023 fra i tre sindaci dei comuni proprietari: Quarrata, Montale e Agliana. Il bando prevede che non verrà modificata la struttura dell’impianto che, anche col nuovo gestore, dovrebbe continuare ad operare su due linee di combustione, senza aumenti di quantità dei rifiuti trattati e mantenendo i dipendenti attualmente in organico. Intanto la gestione dell’inceneritore è stata prorogata fino alla fine dell’anno all’attuale gestore, la ditta Ladurner, il cui incarico scadeva formalmente il 30 giugno scorso. L’offerta per la gestione dell’impianto è rivolta a società qualificate, già con esperienze di conduzione di impianti della stessa natura. La scadenza per presentare le domande da parte delle società interessate è il 31 ottobre 2024. Entro il 6 settembre, gli interessati dovranno obbligatoriamente svolgere un sopralluogo dell’impianto, altrimenti saranno estromessi dal bando.

Piera Salvi