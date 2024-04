Il CQS Pistoia cerca l’uscita dai playout

La pausa pasquale è terminata, è tempo di tornare in campo. E giocarsi il tutto per tutto, visto che la regular season è ormai agli sgoccioli. La ventiseiesima giornata del campionato di Prima categoria è ormai alle porte, visto che alle 15.30 di domenica l’arbitro darà il fischio d’inizio. E per quel che riguarda il girone A, la parola-chiave per le compagini di Pistoia e provincia è salvezza. Per chi può ancora sognarla, perlomeno. Iniziando ad esempio dal CQS Pistoia, che vede l’uscita dalla zona playout ad un solo punto di distanza: bisognerà violare il terreno di gioco del Mulazzo in quello che è uno scontro diretto a tutti gli effetti, perché una vittoria consentirebbe di mettere la freccia. Più in basso c’è il Giovani Via Nova, che deve assolutamente vincere per continuare perlomeno a sperare: bisogna far risultato in trasferta contro il Romagnano. Situazione ancor più complicata per il Tempio Chiazzano, che ha un piede già in Seconda: battere l’Atletico Lucca e sperare è un imperativo. E c’è poi il Pescia, che è ormai matematicamente retrocesso e gioca per l’onore: battersi al massimo nel match interno contro il Forte dei Marmi vuol dire onorare il torneo fino all’ultimo.

Tutto ancora in gioco nel girone C, ma anche in questo caso è severamente vietato commettere passi falsi. Non può certamente commetterne il Quarrata (settimo in graduatoria) se vuole ancora competere per i playoff: i giallorossi sono quindi chiamati ad aggiudicarsi l’intera posta in palio nel difficile confronto esterno con la Folgor Calenzano, visto che l’ultimo posto utile per gli spareggi-promozione dista adesso sei punti.

Al dodicesimo posto ci sono infine gli Amici Miei, che mirano ad uscire dalle sabbie mobili: fare risultato in casa contro il Banti Barberino è fondamentale, per rilanciarsi.

Giovanni Fiorentino