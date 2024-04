I giovani e le sostanze. L’incontro di domani

Domani sera (ore 21) nell’auditorium del Sestini terzo incontro del ciclo "Essere genitori oggi". sul tema "Giovani e sostanze", relatori il dottor Fabrizio Fagni responsabile Servizio per le dipendenze, con Marco Giacoia e Pamela Mattei psicologi del Centro ascolto uomini maltrattanti, che collabora da tempo con il progetto. Il Centro è nato a Firenze nel 2009, ha cinque sportelli, fra i quali quelli di Pistoia e Montecatini e si è esteso a Cremona, Ferrara e in Sardegna. Giacoia ricorda che il Centro segue al momento un centinaio di uomini nell’area Firenze-Prato-Pistoia, oltre a quelli che si trovano nelle carceri. Il 22 aprile sarà affrontato il problema dell’aggressività dei giovani in casa con Stella Cutini, psicologa del Centro ascolto. L’ingresso è libero e gratuito ma su prenotazione, al 328.7060453.

Piera Salvi