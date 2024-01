Gli albergatori confermano: "Le prenotazioni volano"

La neve tornata a cadere copiosamente in questi giorni sulla Montagna pistoiese traccia la strada per un weekend che parte con i migliori auspici per tutto il comparto turistico.

La riapertura degli impianti porta con sé le prenotazioni nelle strutture alberghiere, che dopo un Natale ed un incipit dell’anno sottotono, possono finalmente tornare a sorridere.

A confermarlo sono le dirette interessate, sentite da Confcommercio Pistoia e Prato per questo nuovo ’esordio’.

"Noi lavoriamo molto tutto l’anno con gruppi e famiglie – dice Pamela Ceccarelli, dell’albergo Sichi – ma è chiaro che la neve in inverno è un focus indispensabile e le richieste individuali aumentano, concentrandosi nel weekend.

Le stiamo ricevendo da qualche giorno, appena si è capito che il meteo sarebbe cambiato – aggiunge –. Chi prenota resta per una notte o due".

Clarissa Tonarelli, dell’albergo Primula, commenta: "Abbiamo atteso la neve con trepidazione e, adesso, il meteo favorevole invita davvero a fare un weekend in Montagna. Abbiamo la condizione di un cielo terso e di un consistente manto bianco – sottolinea –: direi che le prenotazioni stanno andando bene, vengono specialmente coppie e famiglie, che restano per un paio di notti".

Sulla stessa lunghezza d’onda l’Hotel Abetone Piramidi: "Le prenotazioni – dichiarano dalla struttura – arrivano da ogni tipo di target, con un buon ritmo. La settimana bianca come la conoscevamo una volta è sempre più rara – ammettono – , ma in questi weekend famiglie, coppie e singoli vengono volentieri per passare un paio di notti. La neve caduta, il bel tempo e gli impianti aperti sono fattori decisivi".

"Le previsioni del tempo – commenta Rolando Galli, presidente del Consorzio APM – fanno sperare in un weekend luminoso e con tanta neve. I campi scuola sono aperti già da lunedì, mentre gli altri impianti si attivano adesso, a partire dall’Ovovia e Pulicchio. Per sabato registreremo dunque l’apertura di buona parte del comprensorio – evidenzia – . Con le basse temperature di questi giorni, del resto, i cannoni hanno potuto produrre buoni quantitativi di neve di ottima qualità. Per questo possiamo dirci soddisfatti".

