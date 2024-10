Giornata ’plastic free’. Ci sono anche le scuole

PISTOIA

Una giornata all’insegna dell’ecologia, dell’educazione ambientale e, soprattutto, per sensibilizzare tutti quanti sul tema dei rifiuti abbandonati. Grazie all’impegno del Rotary Club Pistoia-Montecatini Terme "Marino Marini" domani, al Villone Puccini, a partire dalle 9 (lato via Dalmazia) ci sarà la domenica dedicata al "Plastic Free". L’iniziativa, patrocinata dall’amministrazione comunale, è nata in collaborazione con l’altro club Rotary Pistoia–Montecatini Terme insieme al Rotaract e all’Interact, Alia Multiutility, Conad, gli Angeli del Bello, PlasticFree e Amo Pistoia. Coinvolte anche diverse scuole del territorio comunale, dalle primarie alle secondarie di secondo grado.

"Il tema dell’ambiente è prioritario nei programmi del club – evidenzia Paolo Romoli, presidente del Rotary Club Pistoia-Montecatini Terme ‘Marino Marini’ – vorremmo che l’evento riuscisse a sensibilizzare le persone sui corretti comportamenti da tenere e a dimostrare che ognuno di noi, con un piccolo sforzo quotidiano in più, può migliorare il mondo in cui viviamo". Non solo raccolta di rifiuti ma anche l’attenzione ad evitare degrado e sporcizia.

"Ringrazio il Rotary Club – sottolinea il sindaco Alessandro Tomasi – che ha saputo mettere insieme tutte quelle realtà di Pistoia che svolgono attività legate all’ambiente, alla cura dei nostri luoghi, e con le quali l’Amministrazione comunale spesso collabora". Fra ciò che sarà depositato e raccolto, al termine della giornata verrà fatta una stima di quanto materiale potrà essere riciclato. "Per noi è importante qualsiasi attività rivolta alla città per sensibilizzare decoro e gestione dei rifiuti – ricorda Nicola Ciolini, amministratore delegato di Estra – forniremo le attrezzature necessarie per la giornata e poi smaltiremo il materiale". Un impegno importante anche per Alia Multiutility, rappresentata al momento della presentazione da Marco Baldassarri, dai due Rotary Club e dagli "Angeli del Bello".

"Crediamo molto nella collaborazione tra le persone e tra le associazioni – conclude Maria Cecilia Bassi di quest’ultima associazione – perché solo così possono nascere nuove idee e attività per arrivare a raggiungere l’obiettivo di stimolare un approccio più rispettoso verso l’ambiente".