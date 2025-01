Giornata della Memoria. Il dovere di ricordare. Tutti gli appuntamenti

Rose bianche e il raccoglimento e la commozione che un’occasione come questa porta con sé naturalmente. È iniziata così la giornata di ieri, con un ritrovo all’aiuola di viale Arcadia dove si trova il cippo in memoria di tutti i bambini uccisi nei campi di sterminio nazisti, con un rituale ormai entrato a pieno titolo nelle celebrazioni pistoiesi attorno al Giorno della Memoria: musica struggente dai violini suonata dai ragazzi del Forteguerri e il silenzio interrotto solo dalla deposizione di fiori bianchi. L’iniziativa, a cura di Cudir e associazione Scarpette Rosse n° 24, ha visto la partecipazione del sindaco Alessandro Tomasi e del presidente della Provincia Luca Marmo, con rappresentanti di Prefettura e istituzioni.

Gli appuntamenti della Memoria si susseguono intensamente ancora oggi e domani. Alle 17 al Funaro oggi nell’ambito della rassegna ‘Le parole di Hurbinek’, "Diario di guerra. Vita immaginaria di Enrica Calabresi" dal testo di Isotta Toso, con la regia di Stefano Cioffi, con Alessandra Evangelisti e le musiche dal vivo di Gabriele Coen e Riccardo Battisti. Una lezione-spettacolo - introdotta da Alessandra Sforzi e Michele Battini e moderata da Francesco Martinelli; ingresso 6 euro – che racconta della breve vita della scienziata ebrea Enrica Calabresi.

È ovviamente domani, lunedì 27 gennaio, Giorno della memoria, che la proposta diventa vera e propria maratona: alle 9.30 a Palazzo Comunale, Pistoia, dialogo e approfondimento in mezzo agli studenti con una testimonianza in video collegamento che si annuncia toccante, quella di Kitty Braun, sopravvissuta ai campi di Ravensbruck e Bergen-Belsen. Alle 11 in piazza della Resistenza un omaggio alle vittime della Shoah ai cippi loro dedicati con canti del coro antifascista, a cura di Anpi Provinciale, mentre alle 16.30 all’Officina delle Opportunità (via dei Macelli 11) proiezione del film "Pistoia 1944. Una storia partigiana" con a seguire intervista e riflessioni aperte con la regista Gaia Cappelli e il cast. Alle 16.30 nella sala cinema della San Giorgio proiezione gratuita a tema (pubblico adulto). Anche Le parole di Hurbinek tira le somme e lo fa alle 17.30 al Teatro Bolognini con il dibattito "Come siamo arrivati fin qui?" con Paola Caridi, Gad Lerner, Stefano Levi Della Torre, Arturo Marzano ed Eliana Princi.

Non solo 27 gennaio però, perché gli appuntamenti proseguono martedì 28 (ore 21) al Teatro Bolognini con il concerto del Coro "Città di Pistoia", ma anche mercoledì 29 con cinque iniziative.

In quella data alle 9.30 a Palazzo Comunale dialogo tra storici sul tema "La persecuzione di Rom e Sinti nell’Italia fascista", alle 10.30 al Cinema Roma proiezione de "Gli Ulma. La famiglia beata" di Dariusz Walusiak, cui farà seguito alle 15.30 nel Battistero di San Giovanni una cerimonia ancora dedicata alla famiglia Ulma; alle 17 alla San Giorgio iniziativa per i ragazzi a tema Shoah con libri e letture (età 6-10 anni) e alla stessa ora a Palazzo de’ Rossi tavola rotonda su "Le politiche della memoria davanti alla storia". Infine giovedì 30 (ore 16.30) allo spazio Colibrì delle Fornaci laboratorio 6-14 anni su immagini e parole tratte dal Diario di Anna Frank e alle 17 alla San Giorgio ancora iniziativa ‘junior’ (8-12 anni) con lettura e laboratorio a partire da "Il bambino del tram" di Isabella Labate.

linda meoni