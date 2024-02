Fra convegni e libri. Si celebrano le donne. Cartellone di eventi

Ben nove iniziative per la Giornata internazionale della donna 2024: convegni, presentazioni di libri, spettacoli, letture musicate, dialoghi al femminile, proiezioni, percorsi di lettura. Si inizia venerdì primo marzo, alle 17.30, nella sede della lilt con il convegno "Parliamo di salute delle Donne: attualità e prospettive". Venerdì 8 marzo, alle 11 in piazza della Resistenza ci sarà la deposizione di fiori al monumento in memoria della Feb Femminile (Força Expedicionária Brasileira). Sempre l’8 marzo, alle 21, al Piccolo Teatro Mauro Bolognini è in programma lo spettacolo "Dialogo di una prostituta con un suo cliente" di Dacia Maraini con Simona Cavallari e Federico Benvenuto per la regia di Guglielmo Ferro, con musiche originali Massimiliano Pace.

Storie di donne, letture musicate tratte dal libro "Storie per sognatori, Racconti che cambiano la vita" di Irene Giancaterino animerà sabato 9 marzo alle 18, il Pantheon degli Uomini Illustri. Nell’auditorium Terzani della biblioteca San Giorgio, sabato 16 marzo alle 9.30, è previsto "Cromie di pace. Dialoghi al femminile". Tre donne, tre modalità diverse per tessere concretamente un arazzo di Pace: l’immagine, la parola, la memoria. Tommasina Materazzi con il libro "La politica è donna. Memoria di una ragazza ribelle", Silvia Folchi coautrice del docufilm "Bandiere della Pace", Vanessa Ciotoli Giuntini, con le le sue opere fotografiche, incontreranno gli studenti del liceo scientifico Amedeo di Savoia Duca d’Aosta. Poi" ancora: Fili, filati e raccontati": la penna di Gianna Manzini negli atelier dell’alta moda di Alessandra Chirimischi è previsto per mercoledì 20 marzo. Una conversazione con Ilaria Minghetti, e letture di Dora Donarelli, su "Le ragazze di San Frediano" di Vasco Pratolini si terrà martedì 26 marzo, alle 17 nella Sala Manzini della Biblioteca San Giorgio. Chiude mercoledì 27 marzo, alle 17 nella sala Manzini della Biblioteca San Giorgio la presentazione del libro di Giovanni Bambagioni "Impronte di donna", con letture a cura degli allievi del laboratorio teatrale per ragazzi 14/19 anni a cura di Rossana Dolfi de il Funaro.