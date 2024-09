"Fondi nel nome di Elisa". Festa e solidarietà al parco

Un pomeriggio di festa. Un evento di socializzazione, ma anche di solidarietà. E tutto sarà ancora più bello. Sarà una festa per i bambini, e per gli adulti che bambini amano tornare, la giornata al Parco Gea organizzata per sabato 14 settembre alle 16,30 da Progetto Elisa allo scopo di raccogliere fondi per le proprie attività, ma ancor prima per far conoscere il messaggio sull’importanza della prevenzione. Progetto Elisa è stato istituito nel 2019, con la finalità di promuovere la cultura della prevenzione, ma anche di offrire sostegno concreto alle giovani donne meno abbienti e alle meno preparate nel prendersi cura di sé, o con minori disponibilità a farlo.

Nato per desiderio di Franca e Leopoldo – genitori che troppo presto si sono visti strappare dal cancro la figlia – il progetto si è appoggiato a Voglia di Vivere Odv, aprendo un fondo appositamente dedicato alle finalità che sono alla base anche della giornata. Un percorso – spiega una nota – che si sostiene con donazioni e con attività per raccogliere quanto occorre a mantenere l’attività. Ma anche una festa per ricordare Elisa diventa appunto occasione per unire in un unico evento educazione alla salute e raccolta fondi, che saranno impiegati per rendere operative le finalità che il progetto si è posto. Inizialmente i genitori organizzavano una cena a offerta, aperta a chiunque volesse partecipare per dare il proprio contributo economico. Da qualche anno invece l’appuntamento ha mutato aspetto, dando priorità ai bambini: "Ha sempre amato i bambini, sarebbe stato suo desiderio diventare mamma" racconta Franca, madre di Elisa: "Purtroppo così non è andata, ma molte delle sue amiche oggi hanno figli piccoli, che Elisa certamente avrebbe amato come suoi. Sono loro i protagonisti del suo ricordo". Motivo sentito, profondo che ha fatto del consueto appuntamento occasione di vera e propria festa dedicata ai più piccoli.

Sarà come sempre il Mago Giacomino a occuparsi di intrattenerli, con una storia pensata scritta per questo evento, e saranno tre uccellini – Pi, Sto e Ia – a raccontarla insieme a lui. Mamma Franca ha scelto quest’anno il Parco Gea-Green Economy and Agricolture – la della società strumentale di Fondazione Caript – per invitarli alla scoperta della natura, giocare e concludere la passeggiata nel verde con una bella merenda. Nella convinzione che il sostegno alla prevenzione sia attività essenziale per la salute della comunità, la festa ha trovato l’adesione di partner come Misericordia di Pistoia, sezione Soci Coop Pistoia, e molte piccole attività che si sono attivate affinché la giornata possa scorrere serenamente. Mamma Franca, vuole essere certa che la merenda sarà abbondante per tutti, per questo chiede a chi desideri partecipare coi propri bambini di prenotarsi, chiamandola al numero 347 8183 294.