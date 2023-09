Fine settembre con il Jazz in piazza del Duomo. Michela Lombardi vocalist e Piero Frassi al piano

Musica di qualità nell’ambito della rassegna "Jazz in the Square" che per sabato 30 settembre, alle 21.30 al Caffè Duomo, (piazza del Duomo 15), propone il concerto della cantante jazz Michela Lombardi accompagnata al pianoforte da Piero Frassi. "Da qualche tempo – spiegano i musicisti – abbiamo battezzato il nostro progetto in duo “My Way To You“,preso in prestito dallo standard di Michel Legrand “On My Way To You“, un titolo per dire che nell’intrecciare la mia voce e il suo piano ciascuno dei due, a suo modo e con le proprie caratteristiche, trova la strada verso l’altro. Desideriamo ringraziare il professor Carlo Cappellini, noto psicologo e docente universitario nonché crooner e appassionato di jazz, per averci invitati in questa piazza e in questo locale ricchi di storia e arte". Michela Lombardi, elegante e delicata voce apprezzata anche negli Stati Uniti (ha scritto un brano con Burt Bacharach), è una delle migliori cantanti jazz italiane e collabora da molti anni con Frassi, con cui ha inciso numerosi dischi (due dei quali dedicati a Sting & The Police) maturando col pianista pisano un elevato sodalizio umano e artistico. È docente di canto jazz al Conservatorio di La Spezia. Piero Frassi, pianista jazz a livello internazionale, compositore e arrangiatore, ha collaborato, tra gli altri, con Lee Konitz, Phil Woods e Nico Gori. Dallo stile poliedrico, ha accompagnato in concerto molti cantanti famosi tra cui Andrea Bocelli, Matteo Bocelli e Karima. È inoltre docente presso l’Accademia Siena Jazz. E’ possibile seguire il concerto accompagnati da una cena a base di prodotti enogastronomici scelti con cura dal Caffè. Costo della cena 20 euro. Gradita la prenotazione: 0573.24660; 334.3619278.