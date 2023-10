Festa grande per Nonna Ada: oggi compie 100 anni : "Tu sei sempre stata il nostro porto sicuro"

Oggi è un giorno assolutamente speciale per Ada Pacini, di Montecatini Terme. Sulla sua torta di compleanno ci saranno la bellezza di cento candeline e questo suo straordinario traguardo di vita sarà festeggiato da tutti i suoi cari. Questo è il messaggio arrivato in redazione per lei

da parte della sua famiglia.

"100 anni, tanti ne son passati, ma a dir suo, forse qualche giorno in più, vista la celerità con cui si denunciava la nascita all’epoca. Da quel giorno in cui la Nonna Ada ha dato origine a una famiglia, lei è sempre stata il nostro porto sicuro dove poter, ancora oggi, andare a rifugiarsi per sentire il calore materno. E ancora oggi la sua famiglia vuole stringersi intorno a lei, vero punto di riferimento di tutti noi. La figlia Angela, il genero Piero, i nipoti Luca e Samuele con Corinna e Ilaria, i bisnipoti Alessio, Federica, Ginevra e Tommaso, ti augurano ancora tanto tempo da dedicarci".

Tantissimi auguri a Nonna Ada, di buon compleanno e di una giornata piena di amore e di gioia anche da parte del nostro giornale.