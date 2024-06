Festa della Musica. Spampani coinvolge tutti: "Tenere alta la qualità per far vivere il territorio"

PISTOIA

Inizio d’estate uguale più eventi e condivisione, uguale ancor più attrattiva in chiave turistica e quindi maggiori afflussi. Vigilia di una nuova stagione anche quest’anno segnata dall’Arcobaleno d’estate, il cartellone di iniziative – dal 19 al 25 giugno – promosso dalla Regione Toscana insieme al quotidiano La Nazione con il supporto di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana e Vetrina Toscana e con la partecipazione delle associazioni di categoria che convoglia tutta quella serie di eventi raccolti sotto l’insegna "Festa della musica".

Un momento carico di aspettative, come sottolinea il presidente di Confcommercio Pistoia e Prato Gianluca Spampani, che a partire dall’evento ‘zero’ della Festa pistoiese – stasera alle 21.30 nel cortile della Magnolia a Palazzo Comunale con il Concerto nella Corte a cura della Filarmonica Borgognoni, con appuntamenti che vi racconteremo in questi giorni – immagina l’estate che sarà. A partire da una constatazione: gli eventi che guidano l’estate, ne è convinto Spampani, rafforzano il brand territoriale.

"Anche in questi mesi estivi il focus deve rimanere la valorizzazione delle nostre peculiarità: solo così mettiamo la città sulla mappa della competizione globale. Eventi come questo – prosegue Spampani – che sono il risultato di una sinergia che si svolge su più livelli indicano la rotta da seguire per consolidarci all’esterno come polo attrattivo. Confcommercio lavora da tempo sul tema del posizionamento strategico del territorio, in congiunzione con Prato: siamo convinti che la crescita delle nostre comunità passi dall’ambizione di una nuova competitività. È un percorso che facciamo coinvolgendo tutti gli stakeholder: l’ottica vincente resta quella della sinergia".

Le potenzialità, evidenzia il presidente, non mancano. "Ci siamo già accorti di quanto il fenomeno dell’overbooking, che interessa Firenze e altri centri, sortisca ricadute profonde anche sul nostro territorio. Chi è chiamato ad orientare il futuro della città avverte oggi una responsabilità aggiuntiva: dobbiamo fare in modo che l’asticella della qualità rimanga sempre alta. Tradizioni, patrimonio culturale, offerta enogastronomica ed esperienze sono le motivazioni che devono guidare le scelte consapevoli di un turismo che allunga il suo tempo medio di permanenza, schivando le traiettorie del mordi e fuggi. Eventi di spessore – conclude Spampani – come quello che sta partendo adesso, concorrono ad alimentare questo circuito della qualità. Le iniziative che riguarderanno la città nei mesi estivi impatteranno sul lavoro delle attività commerciali, del segmento della ristorazione, di quello ricettivo. Dal canto nostro, i negozi contribuiranno con le aperture serali, in un clima che favorirà socialità e sicurezza".