Festa, coriandoli e fantasia. Otto carri per il Carnevale. E premi per le mascherine

PISTOIATre giornate di festa che si svolgeranno in piazza della Resistenza. Torna il Carnevale a Pistoia, un evento che unisce tradizione a divertimento ed una delle feste più amate dai bambini organizzato dal Comitato Cittadino in compartecipazione con il Comune. La prima sfilata dei carri è prevista domenica 16 febbraio, le date successive il 23 febbraio e 2 marzo. In caso di maltempo, una sfilata potrà essere recuperata il 9 marzo. Per il secondo anno torna il concorso per la maschera più bella, organizzato in collaborazione con la redazione de La Nazione.

Una competizione giocosa per individuare, in ogni giornata di Carnevale, i tre costumi più fantasiosi e originali che avranno uno spazio speciale sul nostro giornale. I vincitori saranno chiamati a salire sul palco per la premiazione intorno alle 16.30. I premi sono offerti da Conad Nord Ovest e Andreini giocattoli. Sono otto i carri allegorici, con nuove maschere, realizzati dai volontari dei quattro Rioni cittadini. Carri non solo nuovi ma tutti regolarmente a norma e su quatto dei quali i bambini potranno salire in tutta sicurezza. La sfilata dei carri, come ogni anno, percorrerà il tragitto per una parte lungo la strada, che sarà chiusa per permettere la manifestazione, e un’altra parte all’interno della piazza. Ogni giornata di festa sarà animata anche da trucca-bimbi, pony, esibizioni di scuole di danza e ballo e stand gastronomici. L’ingresso al Carnevale è gratuito fino a 10 anni di età, mentre per gli altri è previsto un contributo di 5 euro. Al momento dell’acquisto del biglietto sarà consegnato un buono sconto valido nei supermercati Conad di Pistoia, a Mister Wizard e nel negozio Andreini giocattoli. Le prevendite dei biglietti di ingresso alla manifestazione carnascialesca inizieranno lunedì 3 febbraio al Bar Nazionale in piazza Leonardo Da Vinci.

"È con grande soddisfazione che presento l’edizione 2025 del Carnevale di Pistoia – afferma l’assessore alle tradizioni Alessandro Sabella - Questo appuntamento ogni anno si rinnova con sempre più entusiasmo grazie al lavoro svolto dal Comitato cittadino, che si è prodigato per regalare alla città l’evento. Ringrazio tutte le scuole di ballo e di danza che parteciperanno con le loro esibizioni e renderanno ancora più vivace la manifestazione. Mi auguro siano in tanti a partecipare al Carnevale per trascorrere tre domeniche di divertimento e di gioia".

Il Carnevale di Pistoia è sostenuto da Conad Nord Ovest, Brandini Auto, Mister Wizard, Assicurazioni Generali, Andreini giocattoli, Fortezza 59, Ciemme e si svolgerà anche grazie alla partecipazione di Avis, Associazione nazionale Carabinieri di Pistoia, Gruppo radiomobile, parrocchia Santa Maria Assunta di Chiazzano e numerosi volontari dei quattro rioni cittadini.

"Con rinnovato impegno e spirito di collaborazione, ci prepariamo a vivere una nuova edizione del Carnevale di Pistoia – dichiarano i Soci Conad di Pistoia – Dopo i risultati positivi dello scorso anno, non potevamo che riconfermare il nostro supporto al Comitato Cittadino di Pistoia, in accordo con l’amministrazione Comunale, per far rivivere queste domeniche di festa e aggregazione alle famiglie pistoiesi".