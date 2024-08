Estra, c’è subito Forrest

Come si dice in questi casi, buona la prima per l’Estra Pistoia che nella sua prima uscita stagione batte la Libertas Livorno, priva degli americani Banks e Hooker, per 73-64. Un primo test decisamente positivo per i biancorossi che, nonostante i pochi giorni di lavoro nelle gambe, hanno comunque dimostrato una certa tenuta fisica e si sono visti dei cenni d’intesa importanti come quelli che hanno visto protagonisti Forrest e Childs che sono apparsi quelli più in palla. Buone anche le prove degli altri biancorossi con il gruppo degli italiani pronto a dare il proprio contributo nel momento del bisogno.

L’impatto con il match per l’Estra è di quelli che svegliano subito dal torpore estivo: tre schiaffoni da tre punti presi nel giro di un minuto che costringono coach Dante Calabria a chiamare subito time out. Pistoia parte con Forrest, Rowan, Childs, Silins e Brajkovic, tanta forza, tonnellaggio e fisico ma anche tanta difficoltà nel marcare i tiratori livornesi che salgono in cattedra. Calabria abbassa il quintetto mandando e la squadra trova un maggiore equilibrio sia in difesa che in attacco. L’Estra piano, piano entra in partita e trova i primi canestri che regalano fiducia ma è il gioco che inizia ad avere una sua logica. I biancorossi rientrano nel match e nonostante si tratti di una partita amichevole e la prima uscita per Pistoia, la gara è godibile. Calabria mantiene l’assetto e la squadra sembra trovarsi a proprio agio tanto che la partita scivola via punto a punto con l’Estra che a metà del quarto riesce a trovare il primo vantaggio. Il caldo si fa sentire e spesso le giocate diventano difficili, controllare il pallone non è facile, e questo incide sul gioco delle due squadre che però continuano a darsi battaglia fino alla fine del periodo.

Al rientro dagli spogliatoi Calabria riparte con il quintetto iniziale e le cose vanno decisamente meglio con Pistoia che piazza un break importante di 13-0 che la porta avanti 11 punti (36-47). Il coach biancorosso continua a variare i quintetti sia per testare le soluzioni di gioco provate in settimana e sia perché le forze sono quelle che sono dopo pochi giorni di allenamento. La squadra si muove bene sia con in quintetti fisici che con quelli più piccoli e per essere la prima uscita c’è da essere soddisfatti. Nel finale i due coach mandano in campo tutti i giocatori a disposizione ma la partita non cala d’intensità anche se Pistoia può controllare tranquillamente le operazioni portando a casa la vittoria. Di seguito il tabellino della gara.

LIBERTAS : Buca 7, Banks ne, Bargnesi 8, Fratto 6, Fantoni 4, Tozzi 12, Filloy 16, Deri, Allinei 8, Baroni, Soviero 2, Paoletti, Italiano ne. All. Andreazza.

ESTRA PISTOIA: Benetti 5, Della Rosa, Anumba, Childs 7, Rowan 16, Forrest 23, Stoch ne, Cemmi, Saccaggi, Silins 8, Brajkovic 15, Boglio ne. All. Calabria.

Arbitri: Masi, Maschio, Luchi.

Parziali: 20-16, 36-34, 49-60.

Maurizio Innocenti