Erasmus, stage e pioggia di 100 al "Martini"

L’alberghiero Martini si conferma un professionale di qualità. In queste settimane sono tanti gli studenti e le studentesse impegnati in progetti Erasmus di alternanza scuola-lavoro in tanti paesi d’Europa. Lusinghieri, intanto, i risultati ottenuti all’esame di Stato. Pioggia di 100 e 100 e lode all’Istituto Alberghiero Martini, dove si sono ufficialmente conclusi gli esami di Stato edizione 2024. Che le cose si stavano mettendo bene per gli aspiranti "maturi" si era capito già dalla pubblicazione degli esiti delle prove scritte. Tanti studenti e studentesse, infatti, hanno ottenuto 20/20 in tutte e due le prove. Lusinghieri i risultati ottenuti all’esame di Stato. Diciotto i centisti, tre dei quali con lode. Sono Maria Marceddu, Tommaso Lupi, Anna Rafanelli (tutti e tre con lode). Questi gli altri centisti: Giosuè Bruno, Andrea Balleri, Gabriele Giannotta, Lorenzo Bordoni, Giulia Caporaso, Agnese Fattori, Sara Fattori, Francesco Sainati, Federica Massei, Alice Angeli, Ruiqin Zheng, Francesco Bassini, Eva Bonfanti Paganelli, Gioele Lodovigi, Marta Lunardi. Esiti che confermano i dati espressi ogni anno da Eduscopio, che anche a fine 2023 aveva di nuovo promosso l’alberghiero Martini. Nell’area vasta tra Firenze e Lucca la scuola è ancora ai primissimi posti per l’accesso al lavoro e indiscutibilmente prima sulle voci che in modo più specifico certificano la qualità dell’insegnamento impartito: la coerenza tra gli studi fatti e il lavoro trovato (57.78%) e il numero dei diplomati in regola con l’età (52.5%). Il "Martini" regge bene sul fronte degli occupati stabili a due anni dal diploma.

Giovanna La Porta