Elezioni a sindaco: oggi il Tar deciderà sulle richieste di riconteggio

Il giorno dei ricorsi è arrivato. Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana decide oggi se concedere la verifica dei voti contestati o meno in merito a quelli presentati contro la proclamazione degli eletti alle ultime elezioni dagli ex candidati a sindaco Edoardo Fanucci e Luca Baroncini. Il primo è rimasto fuori dal ballottaggio per dieci voti a vantaggio di Claudio Del Rosso, alla fine del primo turno, tenuto l’8 e il 9 giugno. L’ex parlamentare di Italia Viva prese 2.484 preferenze, superato dalle 2.494 dell’avvocato penalista. Batoncini, sindaco uscente di Montecatini, prese 3.491 voti, superato di otto da Del Rosso che con 3.499 divenne il nuovo sindaco di Montecatini. Il Tar della Toscana, tra oggi e domani, potrebbe esprimersi sulla vicenda. L’analisi dei ricorsi dovrebbe partire da Fanucci per poi passare a Baroncini. In caso negativo per i due ricorrenti, il tribunale potrebbe dichiararli inammissibili o respinti. In caso positivo, dal Tar potrebbe partire un’ordinanza che stabilisce un riconteggio, dei voti contestati o di tutti, a cura della prefettura.

Se venisse effettivamente contestata una delle irregolarità segnalate da Fanucci o Baroncini o altre ancora che ribaltano il risultato elettorale, la documentazione tornerà al Tar. Da qui partirebbe una sentenza che, in caso emergesse che Fanucci aveva passato il primo turno, imporrebbe un ripetizione del ballottaggio, mentre nell’altro caso Luca Baroncini verrebbe proclamato sindaco. È chiaro che Del Rosso, in una situazione del genere, potrebbe presentare ricorso al Consiglio di Stato. L’attuale sindaco di Montecatini Claudio Del Rosso si è costituito in giudizio contro il ricorso presentato dai due avversari politici. Baroncini e Fanucci hanno dichiarato fin dal primo giorno che avrebbero presentato ricorso al Tar per il risultato elettorale.

