Ecco le majorettes. Festa al PalaCarrara: "Un onore ospitare la coppa del mondo"

Un brulicare di bandiere, nastri, mazze da parata e pompon, a costruire coreografie originali e spettacolari. Si è aperta così ieri al Palacarrara, con uno show inaugurale, la World Cup of Majorette Sport, manifestazione organizzata dalla Majorettes-Sport World Federation in collaborazione con Anbima Aps Majorettes, con il patrocinio del Comune di Pistoia che è stata decretata sede di questa importante fase di sfida dello sport spettacolo nato negli Usa negli anni Venti del Novecento. E lo show e la competizione proseguono anche oggi in un susseguirsi di sfide miste, ovvero solo, in duo e gruppi per un totale di oltre mille delegazioni e trenta team provenienti dalle nazioni di Bulgaria, Croazia, Germania, Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ucraina e Ungheria.

Il pubblico potrà ammirare dedizione, impegno, professionalità, spirito di competizione, eleganza, energia, spettacolarità delle coreografie delle formazioni Majorettes, un concentrato degli elementi di questo storico Sport-spettacolo sostenuto, per la nostra Italia, dal team nazionale coordinato dalla responsabile Monica Rizzi. La due giorni è stata preceduta venerdì da un’anteprima in forma di presentazione ufficiale in Sala Maggiore, presente l’assessore al turismo Alessandro Sabella e si chiuderà ufficialmente oggi alle 16.30 sempre al PalaCarrara con la premiazione delle atlete vincitrici di ogni specialità.

"È stato un grande piacere aver collaborato, in questi mesi, con l’Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali – è stato il commento di Sabella –. La temporanea indisponibilità del Palaterme a Montecatini sta creando i presupposti per importanti collaborazioni future, gettando le basi per ospitare insieme, unendo le forze sia sull’impiantistica sportiva e congressuale che alberghiera, grandi eventi".

"Questo nuovo appuntamento mondiale è un’ulteriore tessera di quel mosaico che esalta la valorizzazione del mondo delle Majorettes e ribadisce la collaborazione, ormai storica, con questo territorio, che ha già accolto, al Palaterme di Montecatini, diversi campionati italiani e accoglierà i prossimi stage formativi Anbima Majorettes. La World Cup – ha aggiunto il presidente nazionale Anbima Giampaolo Lazzeri - conferma questa forte intesa dell’assessore Sabella con la nostra realtà, prima Rete associativa italiana. Fin da subito si è messa in moto la macchina organizzativa, fulcro della promozione e della crescita della formazione Majorettes a livello planetario".

l.m.