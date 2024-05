Due bandi di Publiacqua a sostegno della comunità

Anche per quest’anno PubliAcqua è a sostegno delle realtà che operano sul territorio, in particolar modo quelle legate allo sport e all’inclusione. Sono stati infatti presentati il Bando per lo Sport ed il Bando I Care per il 2024, per i quali sono messi a disposizione rispettivamente 100mila e 150 mila euro. Nello specifico, il Bando Sport va a sostenere i quei soggetti che svolgono attività di carattere sociale ’utilizzando’ lo sport come strumento educativo e di inclusione, di recupero e di socializzazione. Il Bando I Care è aperto a enti privati senza fine di lucro (con natura non commerciale), cooperative sociali e imprese sociali, enti del terzo settore. Il termine massimo per presentare le domande di entrambi i bandi è il 15 giugno.

"Si trattano di due bandi con finalità diverse ma entrambi rivolti al sociale – fa sapere PubliAcqua –. Sono contributi con cui vogliamo provare ad aiutare la nostra comunità rivolgendoci nello specifico a chi affronta quotidianamente delle difficoltà. Al giorno d’oggi le aziende pubbliche hanno ormai capito che devono essere parte del tessuto collettivo sociale e cittadino. Noi abbiamo la responsabilità di creare interlocuzione al fine di far crescere la collettività". Nel dettaglio, il bando per lo sport è aperto ad associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD), alle federazioni sportive, alle organizzazioni senza scopo di lucro (private o pubbliche) ai circoli sportivi ed alle società cooperative dilettantistiche, coi soggetti richiedenti che devono avere la propria sede sociale in uno dei 46 Comuni dove Publiacqua svolge la propria attività. Sono finanziabili progetti rivolti a eliminare ostacoli di natura economica di accesso all’attività sportiva, sostenere percorsi di empowerment rivolti a soggetti in condizioni di fragilità, sostenere iniziative rivolte a persone con diversi tipi di disabilità fisica, psico-mentale e sensoriale e contrastare la povertà educativa.

Il bando I Care sostiene progetti specifici in ambito sanitario per il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità o affette da malattie degenerative, al supporto della qualità della vita delle persone con patologie che necessitano di cure periodiche o continue, a migliorare il grado di autonomia dei soggetti con patologie invalidanti e a promuovere il benessere delle persone e il miglioramento della salute attraverso anche campagne informative e di screening. Nel corso della conferenza di presentazione dei bandi sono intervenute due associazioni che negli anni scorsi hanno usufruito dei bandi, raccontando le proprie esperienze. Si tratta di Medici per i diritti umani e Asd Polisportiva Fiorentina Silvano Dani, che si rivolge principalmente a ragazzi e ragazze con disabilità visive, proponendo percorsi di integrazione e di avvicinamento ad attività sportive come lo showdown e il baseball per ciechi.

