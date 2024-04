Si ricercano due addetti alla disinfestazione nelle sedi di Pistoia, Prato e Firenze. La risorsa avrà mansioni di disinfestazione oltre a pulizie all’interno di condomini e gestione delle isole ecologiche. Orario di lavoro: da lunedì a venerdì indicativamente dalle ore 8:00 fino alle 17:00. Contatti e candidature: [email protected].

In differente ambito, si ricercano educatori/educatrici professionali con laurea in scienze della formazione per lavoro all’interno di strutture residenziali per minori. Richiesta laurea in scienze della formazione (L-19) o equipollenti. Richiesta capacità di lavorare in equipe. Part time 20 ore settimanali. Richiesta disponibilità ad un turno notturno settimanale e al lavoro il sabato e la domenica (a rotazione).

Contatti e candidature: [email protected]