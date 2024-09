"Dal centro di via Verdi fino a Eboli"

E’ di Ciro Fiore, nostro lettore pistoiese, il ricordo del professor Arnaldo Nesti, recentemente scomparso. La sua morte ha suscitato vasta e profonda commozione e anche un’ondata di ricordi tra chi lo ha accompagnato nel suo lungo percorso di studioso. "Cari amici di Arnaldo – scrive Ciro Fiore in una sua lettera al nostro giornale –, mi rivolgo soprattutto ai superstiti del gruppo che nei primi anni Sessanta si raccolse intorno al Centro Studi Sociali di via Verdi a Pistoia. Le condizioni politico-sociali di allora erano tali da spingerci a orientare il nostro impegno in una direzione che poi le circostanze, e soprattutto il Concilio Vaticano II, ci indussero a correggere.

Però, quale entusiasmo e quanta fiducia intorno a quel giovane, allora prete, intelligente e carismatico. Ricordo di quel periodo un viaggio fatto insieme a lui attraverso alcune zone del Sud Italia, quasi a ricalcare le orme del Cristo di Eboli di letteraria memoria, con lo guardo sempre rivolto a una umanità sofferente ed emarginata. Quale esperienza di vita rappresentò per me quel viaggio e come fu forte il legame di amicizia che si instaurò tra noi! Poi, con il tempo, le vicende della vita ci hanno allontanati l’uno dall’altro e di Arnaldo ho quasi perso ogni traccia, per cui l’avere appreso ora della sua scomparsa, mi riempie di tristezza e di rimpianto. Addio caro Arnaldo, fai buon viaggio nella pace del Signore".