Da Harry Potter alla stand up comedy, tutto questo è magia diffusa

Corsa al biglietto per partecipare alla seconda edizione del Pistoia Magic Street Festival, due giorni – oggi e domani – per lasciarsi meravigliare dalla magia in forma diffusa. Il festival, nato due anni fa da un’idea di Francesco Micheloni sull’esperienza del Pistoia Magic in versione teatrale, ormai rodato da più di dieci anni, vivrà una prima appendice stasera (già sold out) al Polo Puccini Gatteschi per la parte più puramente teatrale con "Pillole di meraviglia", testo di Micheloni. Lo spettacolo andrà in replica domattina alle 10.30 (ancora biglietti disponibili) e nel pomeriggio (sold out). Sul posto sarà presente l’associazione Frida (Formazione ricerca integrazione disturbi alimentari) con un punto informativo. È nella giornata di domani, domenica, che si concentra il cuore degli appuntamenti. Snodo centrale in questo senso sarà la Fortezza Santa Barbara: dalle 9 alle 16 a intervalli di mezz’ora partirà una Patronus Experience, laboratorio della durata di due ore condotti dai più celebri personaggi della saga di Harry Potter, con dieci attori professionisti a interpretare i diversi personaggi. Anche per questa "Experience" alcuni slot orari sono andati esauriti. La raccomandazione è garantirsi un biglietto prima di arrivare.

Sarà invece possibile assistere gratuitamente e senza bisogno di prenotazione agli spettacoli versione ‘street’: in piazza della Sala, piazza Spirito Santo e Galleria Vittorio Emanuele di via degli Orafi si troveranno punti spettacolo in funzione per tutto il giorno di domani dalle 10 alle 19, con live della durata di mezz’ora ogni ora. Location esclusive di spettacolo – anche queste gratuite – saranno il Boutique Hotel Palazzo 42 (via Curtatone e Montanara, 42) con il ‘salotto incantato’ in tre repliche, La Boutique Pistoia in via Cavour 45 con "il gioiello magico" e Fortezza 59 in piazza della Resistenza, dove invece, in edizione serale, si terrà uno spettacolo di stand up comedy magic, fusione di magia e stand up comedy. Le iniziative sono rivolte a un pubblico dai 4 ai 99 anni; biglietti acquistabili su www.pistoiamagic.com. Possibilità di sottoscrivere a prezzo maggiorato una Vip Experience con contenuti esclusivi curati da Simone Venturi e Oltre Pistoia.