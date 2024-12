Creiamo gentilezza nello sport

Nell’ambito di un progetto con "Creiamo gentilezza", lunedì 16 dicembre alle 16.45 in Auditorium Terzani la San Giorgio ospita "Gentilezza in gioco-valori e relazioni nello sport", viaggio tra sport e umanità costruito da esperienze, storie e riflessioni con professionisti e atleti. Il pomeriggio è condotto da Letizia Niccolai, ambasciatrice di gentilezza. Interverranno Sary Rosa (preparatore atletico), Alessio Calistri (presidente Lella basket) fondatori di Luce per tutti, Alberto Villa (allenatore della Pistoiese Football Club), Eugenio Capone (ex cestista), Daniela Alby (maestra di fioretto) con alcuni suoi atleti, Cristian Giagnoni (campione di handbike) e Paolo Bonari (direttore sportivo del Tennis Club Pistoia).