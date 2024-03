Consulenza assicurativa e gestione dei social

Si ricerca un/a addetto/a al web marketing per attività di sviluppo e promozione dei prodotti sui canali social. Dopo un primo periodo di formazione svolgerà attività di supporto al team. Necessari: buon utilizzo del pc e conoscenza della lingua inglese. Si offre contratto a tempo indeterminato part time o full time con possibilità di crescita professionale. Luogo di lavoro: provincia di Pistoia. Candidature al 349 7732078 oppure, via e-mail, a [email protected]. Per posizione in agenzia assicurativa, si ricercano tre consulenti per gestione delle nuove sedi in toscana. Le risorse dovranno possedere il diploma di istruzione secondaria superiore, avere una conoscenza base dei principali sistemi informatici. Candidature all’attenzione del sig. Massimo Gagliano: 329 1399719, e-mail [email protected]