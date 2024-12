Consiglio comunale di fuoco. La polemica dell’opposizione : "Carte arrivate all’ultimo tuffo"

Stamani, sabato 28 dicembre, alle 9.30, in sala consiliare, si riunisce il consiglio comunale. Tra i punti all’ordine del giorno, la presentazione del Documento unico di programmazione 2025-2027 e l’approvazione del bilancio di previsione per le stesse annualità. Un consiglio comunale che arriva tra le polemiche dell’opposizione, scatenate in seguito alla riunione della commissione sul bilancio. Pd e Agliana in comune lamentano che in commissione la documentazione è stata consegnata in ritardo all’opposizione: "Parte dei documenti solo 24 ore prima della seduta, circa 120 pagine – riferiscono –, non c’è stato dato il tempo per una corretta consultazione e analisi".

Guido Del Fante (in foto), capogruppo del Pd, dichiara: "Da quando si è insediata l’amministrazione Benesperi bis si continua a perpetrare un metodo di lavoro con documentazione che arriva in ritardo, che arriva in modo parziale o che arriva solo grazie al sollecito dell’opposizione. Infatti – prosegue Del Fante – se non fosse stato per la consigliera Pieri che ha sollecitato il presidente della commissione, parte della documentazione arrivata 24 ore prima non sarebbe nemmeno arrivata. Segnale di disattenzione e inadeguatezza. In commissione abbiamo fatto domande, molte purtroppo non hanno avuto risposta".

Aggiunge la capogruppo di Agliana in comune, Silvia Pieri: "Se in consiglio non riceviamo risposte su domande tecniche e in commissione si rimanda la risposta, qual è la sede adatta per poter porre domande ed esercitare così il nostro ruolo di vigilanza sull’operato della maggioranza?".

Del Fante e Pieri fanno sapere poi che a conclusione della commissione, si è tenuta la conferenza dei capigruppo tra lo stupore dei consiglieri di opposizione che ne ignoravano la convocazione. "Non è stato un problema rimanere – osserva Del Fante –, ma è l’ennesima dimostrazione di superficialità e disattenzione. La conferenza dei capigruppo, inoltre, si è infiammata nella discussione perché il presidente del consiglio ha comunicato che l’ordine del giorno del 28 dicembre sarebbe stato composto dai soli atti amministrativi e che tutte le mozioni non sarebbero state discusse".

L’opposizione protesta perché mozioni presentate a fine novembre saranno discusse a gennaio. "Hanno così cancellato – evidenzia Silvia Pieri – una discussione su una mozione che prevede il bando in scadenza a gennaio, nei fatti azzerandone l’importanza e lo spirito con cui è stata presentata".

Piera Salvi