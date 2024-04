Confesercenti: "La tendenza è positiva"

In merito alle prime previsioni per la stagione 2024, secondo quanto emerge dal monitoraggio di Cst svolto per Confesercenti e sulla base del confronto avuto dall’associazione con gli operatori delle strutture ricettive pistoiesi, il primo ponte di primavera (a dispetto delle temperature...) confermerà il trend sostanzialmente positivo del settore turistico, come avviene ormai da diversi mesi. La combinazione favorevole della festività muoverà soprattutto il turismo interno, ma quello che fa ben sperare in prospettiva è la costante crescita del turismo internazionale, che non ha mai evidenziato un calo di interesse verso la Toscana. E le strutture ricettive di Pistoia confermano molte prenotazioni per il ponte del 25 aprile.