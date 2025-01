Code interminabili sulla Statale: "Il ministro Salvini intervenga"

I disagi sulla viabilità dell’Abetone derivati dai cantieri approdano in consiglio regionale e a farsi interprete del problema è il consigliere Marco Niccolai. L’esponente del Partito democratico annuncia una interrogazione in consiglio regionale sulla la situazione della Statale dell’Abetone e del Brennero. "Le piste dell’Abetone sono prese d’assalto, e questo è un bene – scrive Marco Niccolai –, ma riceviamo in questi giorni segnalazioni di code lunghissime sulla Statale dell’Abetone e del Brennero a causa dei vari cantieri presenti in più punti con la carreggiata ridotta e il senso alternato. Già nelle scorse settimane, dopo la frane che hanno bloccato ripetutamente la Statale 12, i sindaci avevano lanciato l’allarme sul problema e i rischi per lo spostamento dei lavoratori e dei turisti. Il ministro Salvini prenda provvedimenti verso Anas: questa situazione era annunciata e crea un grave danno alla montagna pistoiese". È quanto afferma il consigliere regionale del Partito Democratico Marco Niccolai dopo i ripetuti episodi di incolonnamento dei veicoli lungo la Strada Statale 12 che porta alle rinomate mete turistiche dell’Appennino, in questi giorni con gli impianti sciistici aperti. "Così come già fatto dal deputato Marco Furfaro che ha presentato una interrogazione al ministro – prosegue Niccolai – , anche io presenterò una interrogazione, non perché la Regione abbia alcuna competenza al riguardo o poteri direttivi verso l’Anas, ma perché il Governo deve mettere l’Anas nelle condizioni di poter fare gli adeguati investimenti strutturali per la sicurezza della Statale 12 e deve dare a questa situazione la massima priorità, è importante che arrivino tantissime voci a ricordarglielo.

"Vogliamo sapere – scrive ancora Niccolai – la tempistica prevista delle misure per gli interventi che tolgano pericoli e disagi per tutti coloro che percorrono la Statale 12 per lavoro, turismo o necessità tutto l’anno, così come nel pieno della stagione invernale. Occorre scongiurare le ricadute negative per le attività economiche e le persone per le quali la Statale 12 è l’unica via di collegamento", conclude l’esponente Pd.

Sull’argomento c’è una breve nota del sindaco di Abetone Cutigliano, Gabriele Bacci: "Questa mattina (ieri), l’Anas ci ha comunicato che sono state fatte due gare per il ripristino definitivo della buca sulla Statale, nella piazza dell’Abetone. Purtroppo entrambe andate deserte. Abbiamo comunque chiesto un intervento tampone in tempi brevi e ci hanno risposto che hanno trovato una ditta che interverrà a metà della prossima settimana".

Andrea Nannini