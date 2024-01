Chiusa al transito via Parallela sud

E’ stata completamente chiusa al transito dei veicoli la via Parallela sud, nel tratto tra via Ferrucci e via Lungo Calice, a causa delle deformazioni stradali causate da una probabile perdita della condotta fognaria. Nella via Parallela sud, che si trova nella frazione di San Michele, dallo scorso novembre, nei giorni successivi all’alluvione, è presente una pericolosa buca con l’allagamento di un ampio tratto di strada. Un pericolo evidenziato anche da alcuni cittadini. Inizialmente il Comune aveva posizionato apposita segnaletica per avvertire del dissestamento stradale e l’istituzione del limite di velocità a 10 chilometri all’ora. Da ieri, 11 gennaio, in seguito a un’ordinanza del Comune, sono comparse le transenne che impediscono l’accesso alla via con il cartello di divieto di transito per strada dissestata. Nell’ordinanza si specifica che le sconnessioni stradali rendono insicuro il passaggio dei veicoli e che si rende necessaria la chiusura fino al ripristino delle regolari condizioni di percorribilità. Contestualmente alla chiusura al traffico, saranno effettuati alcuni saggi nel terreno per verificare la causa dei cedimenti della sede stradale. Per i mezzi pesanti, con altezza superiore a 3,90 metri, diretti alle aziende della zona, il percorso alternativo è da via Berlicche, lungo l’autostrada, transitando da via Selva nei pressi del cavalcavia autostradale della Sp6.

