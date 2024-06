Centro medico San Jacopo: "Nuovo presidio sanitario"

Inaugurato ieri, in via Berlinguer, il Centro medico multispecialistico San Jacopo. E’ una struttura privata che nasce per integrare l’esigenza, sempre crescente, di una sanità di facile accesso, dove sono presenti trenta branche specialistiche della medicina. La direttrice è Cristiana Baldi, l’amministratore Paolo Guarnieri, mentre il direttore sanitario è la dottoressa Letizia Guarducci. "Abbiamo precedenti esperienze in strutture omologhe nella sanità privata – ha spiegato la direttrice Baldi –. Il centro dispone di specialistica, diagnostica, punto prelievi e odontoiatria ed è in grado di rispondere alle necessità dei pazienti in tempi brevi, a prezzi modici e con specialisti di alto livello. Abbiamo scelto Agliana perché è una località baricentrica e può servire tutta la Piana". L’amministratore Guarnieri ha aggiunto: "Abbiamo apparecchiature elettromedicali di nuova generazione". Il centro medico San Jacopo è aperto anche il sabato mattina. A tagliare il nastro, con la direttrice Baldi e l’amministratore Guarnieri, c’erano il sindaco di Agliana Luca Benesperi con l’assessore alle politiche sociali Greta Avvanzo e don Vincenzo (aiutante di don Paolo Tofani nella parrocchia di San Piero), che ha benedetto la struttura. "Accogliamo con favore l’apertura di un nuovo centro medico ad Agliana – ha detto il sindaco – che sarà sicuramente un importante presidio a favore di tutta la comunità". Tante le persone presenti ieri all’inaugurazione, non solo aglianesi. Il Centro medico San Jacopo si trova nelle vicinanze del centro commerciale di via Belinguer e della farmacia di Spedalino, è facilmente accessibile ed è dotato di ampio parcheggio. I locali sono accoglienti e confortevoli, con più di venti ambulatori. Il Centro si presenta come "Un polo sanitario innovativo, curato nei minimi particolari. Un ambiente professionale e confortevole, dove operano medici specialistici di comprovata esperienza". Oltre alla presenza di numerosi specialisti, dispone di un importante servizio di radiodiagnostica: ecografia, Moc, Opt, risonanza magnetica, radiografia.

P.S.