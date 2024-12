Camp natalizio dell’American corner di You Lab. Robotica senza segreteti per i bambini

Anche quest’anno è "YouLab Christmas Camp", occasione per approfittare delle vacanze natalizie e sperimentare all’insegna delle nuove tecnologie guidati dallo staff dui YouLab l’american corner interno alla Biblioteca San Giorgio. Si tratta di una doppia proposta rivolta a due pubblici diversi, la prima a bambini e bambine dai 6 ai 10 anni, la seconda a ragazze e ragazzi in età 11-14 anni. I giorni sono per entrambi il 3 e 4 gennaio prossimi in orario mattutino. Dalle 10 alle 11.30 toccherà ai più piccoli che avranno l’opportunità di essere introdotti al mondo della robotica e potranno montare e programmare robot con WeDo 1.0/WeDo 2.0 e con Scratch (livello base) più un’altra serie di attività pensate per sviluppare nuove competenze divertendosi al tempo stesso. Dalle 11.30 alle 13 il testimone passerà a più grandi. Gli argomenti pensati per loro sono: introduzione al mondo della robotica, stampante 3D, programmazione con Scratch & Scratch 3D (livello avanzato), Lego Mindstorm Ev3/Nxt e Lego Spike Prime. La partecipazione al corso è gratuita e aperta a tutti gli iscritti alla biblioteca: inoltre, l’iscrizione è riferita a un solo giorno, quindi il genitore dovrà indicare la data scelta. I ragazzi saranno sotto la sorveglianza di operatori adulti durante tutta la durata del Campus. Massimo dodici partecipanti. Per prenotarsi inviare una mail a [email protected] indicando nome e cognome, i propri dati anagrafici e il numero di tessera della biblioteca. Le richieste saranno accolte in ordine di arrivo e verrà inviata una mail di conferma di avvenuta iscrizione.