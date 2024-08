Bugia, il Magnifico Rettore ringrazia: "Questi meravigliosi vent’anni"

Le bugie vanno sapute raccontare bene, ma tutto il mondo che vi ruota intorno è espressione di gioia. Si può riassumere così il pensiero del Magnifico rettore dell’Accademia della Bugia di Le Piastre Emanuele Begliomini che festeggia i suoi 20 anni di militanza nell’organizzazione del Campionato Italiano della Bugia. "Tanto è passato - racconta Begliomini - da quel 2004 in cui venni coinvolto dall’anima bella e semplice di Giancarlo Corsini. Oggi tutto è cambiato, ed è una fortuna: il Campionato è diventato davvero adulto grazie alla certosina opera di numerosi volontari che ci permettono di accogliere a Le Piastre centinaia di persone provenienti da tutta Italia. Solo per merito loro ogni anno è possibile creare un’atmosfera tanto atipica da far esclamare a una senatrice accademica residente in Veneto che Le Piastre sono un luogo incantato". Citando Leonardo Fiaschi al termine dell’intervento che gli valse la laurea ad honorem di Bugiardo poi, Begliomini prosegue: "Ecco, quelle donne (che preparano da mangiare ndr) sono un esempio da esportare: hanno il dono dell’ospitalità sincera, senza nulla chiedere in cambio se non la felicità altrui. Un enorme grazie a loro, degne rappresentanti della Pro Loco Alta Valle del Reno guidata sapientemente dalle braccia e dalle menti di Cinzia Sebastiano e Luciana Ferrari. L’insieme, però, è ancora più pieno e spesso non si fa notare agli occhi dei visitatori. Dentro ci sono le opere e la volontà di numerosi accademici che durante l’anno fanno di tutto per onorare il ruolo associativo. Poi ci sono i volontari coinvolti per generosità e spirito di partecipazione. Alcuni di loro indossavano la casacca della Misericordia che sempre ci ha aiutato per come può, e non è certo poco. Spero di essere riuscito a rendere l’idea del collettivo che ruota attorno alla Bugia e che vede anche il contributo fondamentale del Comune di Pistoia, della Regione Toscana e dei sempre lodati sponsor, primo tra tutti la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, che ha creduto nel nostro progetto di recupero dell’ex Cinema Italia che diventerà lo Spazio Bugia al servizio della montagna pistoiese. Viaggiamo verso i 60 anni di età e le 50 edizioni del Campionato Italiano della Bugia. Mancano due anni a questo doppio anniversario. Sarebbe bello poterci arrivare con il nuovo Spazio Bugia finito e già pienamente funzionante".

Arianna Fisicaro