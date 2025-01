Buggiano e La Fenice danno spettacolo

Le squadre pistoiesi di serie D, femminile e maschile, confermano l’ottimo periodo, almeno a livello di risultati. Nel 13° e ultimo turno d’andata del girone B di serie D donne, Lavachiara Buggiano e Pistoia Volley La Fenice hanno dato spettacolo nel derby: alla fine s’impone 3-2 (25-21, 22-25, 20-25, 25-21, 15-10) Buggiano, dopo oltre due ore di gioco. Nell’11a e ultima giornata d’andata di D uomini, la Zona Mazzoni infligge il punteggio di 3-0 (20, 21, 22) a Cecina. In graduatoria, Buggiano è sesto con 23 punti e Pistoia ottavo a 16; la compagine dei Vigili del fuoco prima assieme a San Miniato con 30 punti. Il derby se lo aggiudica Buggiano, che ha la meglio su una Fenice mai doma, che l’ha messo in seria difficoltà. Brave, però, le giocatrici di Riccardo Cappelli a credere sempre nella vittoria. "Non abbiamo brillato, complice qualche acciacco e un paio di atleti che sono scesi in campo influenzati – sostengono all’unisono i dirigenti dei pompieri –. Cecina ha fatto il massimo, noi il minimo indispensabile".

G. B.