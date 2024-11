Braccesi nuovo presidente Acli: "Sul territorio uniti alla comunità"

Acclamato all’unanimità il nuovo presidente delle Acli pistoiesi. Si tratta di Tommaso Braccesi, eletto in occasione del congresso e che resterà in carica quattro anni. Cinquantaquattro anni, sposato, una figlia, Braccesi lavora in Banca Alta Toscana. Ha un passato di amministratore pubblico. Nel ringraziare per la fiducia, il neo presidente si è detto "pronto al servizio in Acli mettendoci tutta la mia passione civile".

Proveremo a stare sul territorio – ha aggiunto – in stretto legame con la comunità locale, insieme ai nostri circoli di base, attraverso una serie di collaborazioni e soprattutto con azioni concrete di carattere sociale e formativo". Il congresso pistoiese della associazione (6 circoli attivi con circa 500 soci) si era svolto nella sala della parrocchia di San Biagio. Con lo stesso titolo del congresso nazionale ("Il Coraggio della Pace") è stato aperto con la relazione del presidente uscente Giuseppe Lilli. Hanno portato i loro saluti il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, il consigliere provinciale Gabriele Giacomelli, la consigliera regionale Federica Fratoni, la segretaria Cisl Toscana Nord Alessandra Biagini e il segretario pistoiese Cgil Daniele Gioffredi. Sono seguite le testimonianze di Giovanni Rossi responsabile di "Rondine Cittadella della Pace" e della studentessa pistoiese Emma che ha raccontato la propria esperienza del quarto anno di scuola superiore trascorso a "Rondine" insieme a giovani stranieri provenienti da luoghi di guerra.

Questi i componenti del nuovo direttivo aclista: Marcello Bracali, Tommaso Braccesi, Alessandro Carmatti, Moreno Cinquini, Sara Francesconi, Gabriele Grieco, Giuseppe Lilli, Leonardo Magnani, Ilaria Meacci, Carlo Michele Nicolai, Marco Parlini, Fausto Scartabelli, Francesca Taschini, Marco Tosi, Giuditta Vaiani.