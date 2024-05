Arriva l’ecomercato. Un protocollo d’intesa per le buone pratiche. E la differenziata sale

Incrementare la qualità e la quantità della raccolta differenziata, così da accrescere il rispetto del decoro pubblico. Tutto questo durante il mercato settimanale a Pistoia. Alia Multiutility, il Comune e le associazioni di categoria che rappresentano i venditori ambulanti, Confesercenti e Confcommercio, hanno siglato nella giornata di ieri il protocollo d’intesa riguardante il progetto dell’Ecomercato. Progetto che prende forma dalla volontà di svolgere attività di sensibilizzazione sull’importanza del decoro e del senso civico, educando al rispetto dello spazio pubblico. Con comportamenti maggiormente corretti, sarà possibile migliorare la raccolta differenziata e diminuire il tempo e la forza lavoro necessari a ripulire le aree interessate dal mercato, evitando ad esempio l’abbandono e la dispersione di grandi quantità di blister e shopper in plastica.

Un passaggio fondamentale di questa iniziativa è quello relativo alla diffusione fra venditori ambulanti e chi frequenta abitualmente il mercato delle informazioni relative alle buone pratiche da seguire. Altrettanto importante è la distribuzione a tutti i banchi presenti di materiali e gadget inerenti al progetto. Un’attività questa che è stata effettuata anche ieri. Come è già stata condotta nei mesi scorsi una prima sperimentazione. Nel giro di poco, questo test ha riscontrato ottimi risultati. Basti pensare che la raccolta differenziata rilevata al termine del mercato centrale del mercoledì in centro storico è salita del 7% (passando dal 79% all’86%, su circa 1.100 kg di rifiuti raccolti in media ogni settimana). Un dato che lascia ben sperare.

"È grazie alle piccole azioni quotidiane – dice Lorenzo Perra, presidente di Alia Multiutility – che ciascuno di noi può contribuire ad aumentare di gran lunga la quantità e la qualità della raccolta differenziata, combattendo nel frattempo il degrado e l’inciviltà. La firma di questo protocollo d’intesa è un passo in avanti importante per diffondere comportamenti virtuosi dal punto di vista ambientale non solo fra i banchisti, ma anche e soprattutto fra i cittadini". Nell’ambito del mercato centrale, l’Ecofurgone di Alia è posizionato in un’area facilmente raggiungibile, così da diventare un punto di riferimento per conferire i rifiuti e al tempo stesso per rifornire gli ambulanti dei sacchi di cui hanno bisogno. Questo progetto potrà essere esteso anche agli altri mercati che si svolgono settimanalmente nei vari quartieri della città e prevede in una fase successiva controlli da parte degli ispettori ambientali di Alia, che andranno a sanzionare i comportamenti scorretti.

Francesco Bocchini