Amici dell’Opera, sette venerdì musicali

La nuova stagione concertistica degli Amici dell’Opera, che ha preso il via il 4 ottobre scorso, dedica un’attenzione particolare al pianoforte e alla chitarra, con un’appendice riservata al flauto: sette venerdì musicali fino alla fine del 2024, come sempre nella tradizionale sede dell’aula magna del Seminario vescovile, ingresso da via Bindi con parcheggio. Il concerto d’apertura ha visto salire sul palco il chitarrista Mattia Dugheri (foto a destra). Domani, venerdì 18 ottobre, alle 21.15 è la volta di un giovane e talentuoso pianista, Jacopo Doni, trevigiano, classe 2005. Il titolo della serata è suggestivo e accattivante: "Da Bach a Scriabin: ruscelli, oceani, farfalle e foreste": un itinerario ispirato dalla natura primordiale che comincia con il Preludio e fuga BWV 889 di Bach, per proseguire con la Sonata in do magg. K 309 di Mozart e passare al grande repertorio romantico: lo Studio op. 25 n.12 di Chopin detto "Oceano", i Papillons (Farfalle) op. 2 di Schumann e lo Studio da concerto n. 1 "Waldesrauschen" (Il suono della foresta) di Franz Liszt. Il finale è dedicato a Scriabin, musicista visionario, con lo Studio op.8 n.5 e alcuni Preludi dall’ op. 11. Jacopo Doni ha iniziato lo studio del pianoforte a soli 8 anni con Maddalena De Facci a Quarto d’Altino in provincia di Venezia. Attualmente, frequenta il secondo anno del Triennio al Conservatorio "Cesare Pollini" di Padova, dove studia con Luca Torrigiani. Nel corso della sua carriera, ha partecipato a prestigiose masterclass con pianisti del calibro di Gabriele Carcano, Michel Dalberto, Andrej Jasinski, Riccardo Risaliti e Alessandro Taverna, e ha collaborato con artisti come il basso Riccardo Zannellato e il soprano Barbara Frittoli. Si è esibito in vari contesti nazionali, tra cui il Festival Concerti del Tempietto a Roma e il Monferrato Classic Festival. Tra i riconoscimenti più recenti, Jacopo ha ottenuto il primo premio assoluto al Concorso "Città di Scarperia" e al Concorso "Maria Labia" di Malcesine, oltre alla vittoria al Concorso internazionale "Città di Cervignano" nel marzo 2023.

La serata si aprirà con una piacevole e collaudata consuetudine: alcuni giovani talenti del Liceo Musicale Forteguerri terranno un breve preludio musicale: si tratta dei soprani Ginevra Gonzi e Yao Sun e del baritono Michelangelo Fattori, accompagnati al pianoforte dalla professoressa Maria Giallombardo. Ginevra Gonzi canta "Vedrai carino" di Mozart, Yao Sun canta "O quante volte o quante" di Bellini, Michelangelo Fattori canta "Non t’amo più" di Tosti, Yao e Michelangelo cantano "Là ci darem la mano" di Mozart. Ingresso libero a offerta. Per informazioni 335.5439579.

Chiara Caselli