AM Aglianese, ostacolo Folgor Calenzano

La pausa è finita, è tempo di tornare in campo: con il 2024 si è chiuso anche il girone d’andata e domani alle 14.30 le formazioni di Prima e Seconda categoria si cimenteranno nella prima giornata di ritorno. Nel girone A, il CQS Pistoia farà visita al Capezzano Pianore con l’obiettivo di restare sopra la linea di galleggiamento, mentre il Chiazzano sarà impegnato nello scontro-salvezza contro i Diavoli Neri Gorfigliano. Passando al girone D, il Quarrata sogna l’aggancio alla seconda piazza occupata dallo Jolo: gli uomini di coach Diodato dovranno però battere in trasferta il Casale Fattoria e sperare che l’Atletico Casini Spedalino faccia lo stesso con i pratesi. E poi c’è l’AM Aglianese, settima: la banda Matteoni riceve la Folgor Calenzano con la consapevolezza che aggiudicarsi l’intera posta in palio vorrebbe dire mettere la freccia.

Scendendo in Seconda Categoria, vincendo il recupero di qualche giorno fa il Pescia si è portato ad un solo punto dal vertice e violando il terreno di gioco del Cascio si aprirebbero prospettive interessanti per la squadra di Martini. Il Chiesina Uzzanese di Salvadori vuol restare in zona playoff facendo risultato contro il Borgo a Mozzano, mentre il Borgo a Buggiano riceverà il Gallicano ed il Giovani Via Nova affronterà il San Macario Oltreserchio.

Ed eccoci al girone C: la corsa del San Niccolò primo della classe ripartirà dal Barni di Montale contro un’Olimpia Quarrata alla ricerca di punti-salvezza. La Virtus Montale attuale seconda forza del raggruppamento (insieme a La Pietà) sarà invece impegnata a Prato contro il Tavola. Da seguire con attenzione anche il Montalbano Cecina, atteso dallo scontro diretto con la Galcianese. A completare il quadro, ecco infine Montemurlo–Cintolese, Pistoia Nord–Chiesanuova, Valbisenzio–Bugiani Pool 84 e Vernio–Montagna Pistoiese.

Giovanni Fiorentino