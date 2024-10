Alzheimer e assistenza. In arrivo fondi dal governo

La direttiva del ministero dell’Interno a valere sul Fondo Lire Unrra stabilisce gli obiettivi generali del fondo, destinato a progetti di solidarietà sociale e assistenza. La Prefettura di Pistoia informa che la direttiva ha disposto che, per l’anno in corso i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio della riserva ed ogni altra somma della riserva stessa per 900mila euro, siano destinati a programmi socio assistenziali aventi come destinatari cittadini italiani e stranieri in possesso di regolare titolo di permanenza in Italia. Più specificatamente nel dettaglio riguardano: i servizi di assistenza a sostegno di malati di Alzheimer ed ai loro familiari; servizi di assistenza e supporto in favore delle donne vittime di violenza di genere.

Per gli interventi in questi due settori – si legge – viene destinata per ciascuno di essi la somma di 450mila euro. In proposito, si precisa che saranno ritenuti inammissibili i progetti il cui importo richiesto sia superiore a 50mila euro. vediamo ora le modalità con cui si può accedere a questi fondi. I soggetti richiedenti devono presentare i progetti utilizzando esclusivamente il portale dedicato del ministero dell’Interno. Le domande a pena di irricevibilità dovranno pervenire entro e non oltre le 12 del 25 novembre, termine dal quale non sarà più possibile l’accesso alle funzionalità del portale. Nelle modalità che sono state stabilite si sottolinea a che che è richiesto un contributo partecipante all’Anac di 33 euro da versare entro e non oltre le ore 12 del 25 novembre. Occorrerà, poi, comunicare l’avvenuto pagamento, allegando la ricevuta, al seguente indirizzo pec: [email protected], indicando il numero di progetto e la denominazione dell’enterichiedente. . Il mancato versamento del contributo secondo le regole Anac è causa di inammissibilità della domanda di contributo e quindi di esclusione dalla gara. Il materiale documentale e ogni altra informazione sul procedimento istruttorio potranno essere consultabili a loro volta sul portale dedicato. Quindi occorre consultare il sito del Ministero dell’Interno nella sezione "Bandi di gara e contratti". .