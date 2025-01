Altri vandalismi al cantiere: "Situazione inaccettabile"

Cantiere senza pace. Tormentato dai vandali. Ad un giorno dalla riapertura dei lavori sul ponte della Bure, ci sono stati nuovi episodi di vandalismo che minano la ripresa delle lavorazioni. I malviventi sono tornati all’opera la notte scorsa: divelti i pannelli di delimitazione, danneggiato un mezzo parcheggiato nel cantiere e trafugato un costoso strumento di lavoro riposto al suo interno. Così la ditta esecutrice, dovrà necessariamente perdere tempo per presentare formale denuncia agli organi preposti, ritardando ulteriormente le operazioni sul ponte.

Le forze dell’ordine – spiega una nota – cercheranno di risalire al colpevole visionando i nastri delle telecamere di videosorveglianza installate sul posto. Gli operai hanno scoperto l’accaduto alle prime luci dell’alba. La presa di posizione dell’amministrazione provinciale, stanca del continuo manifestarsi di gesti che altro scopo non hanno se non quello di ledere all’esercizio del pubblico servizio, è colma di sdegno. Il cantiere, che appunto ha già subìto ritardi per il grave stato di degrado in cui versavano alcuni sottoservizi, rischia adesso di vedere ancora slittamenti a causa di irresponsabili azioni da parte di terzi. Vista l’importanza delle opere che coinvolgono la struttura e l’attenzione volta alle modalità di svolgimento dei lavori da parte della popolazione è incomprensibile questa serie di accadimenti.

"Siamo sconcertati per i vandalismi che insistono sul cantiere di Pontenuovo” – dice la consigliera con delega alla viabilità Lisa Amidei –. E’ inammissibile che si ripetano frequentemente atti di questo tipo che altro non fanno che ritardare gli interventi in programma sul ponte. Le limitazioni imposte per lo svolgimento dei lavori gravano sul quotidiano di tante persone, dei residenti di Pontenuovo e zone limitrofe, oltre che su tutti coloro che necessitano transitare sul viadotto in questione. Le risorse della Provincia, umane ed economiche, peraltro già precarie nello stato attuale delle cose, non possono e non devono essere minate da inutili e ignobili fattori esterni". "Mi auguro – conclude Amidei – che il responsabile di queste azioni venga riconosciuto e che non si pensi più ad interferire con i lavori. Chi lede, non lede la Provincia ma l’intera collettività".