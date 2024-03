Abetone, doppio intervento per ricercare un disperso e soccorrere un ferito

Abetone Cutigliano (Pistoia), 25 marzo 2024 - Sono stati impegnati su più fronti, sull'Appennino pistoiese e in quello modenese, i militari della Stazione di soccorso alpino della guardia di finanza (Sagf) di Abetone Cutigliano. Un doppio intervento di soccorso nel fine settimana. La macchina dei soccorsi si è messa in moto sabato sera per ricercare una 42enne di Pavullo sul Frignano, in provincia di Modena, che, impegnata in un'escursione sul Monte Giovo, nell'area del comune di Pievepelago, aveva perso l'orientamento. L'allarme è stato dato da alcuni amici che, non vedendo rientrare la donna, hanno attivato il Soccorso alpino e speleologico Emilia Romagna (Saer), che si è subito coordinato con la Sagf di Abetone Cutigliano, per organizzare delle squadre di ricerca miste. La dispersa è poi è riuscita ad inviare la propria posizione, consentendo ai soccorsi di localizzarla, nonostante il buio, nei pressi della cima del Monte Giovo, dove i soccorritori l'hanno raggiunta e ritrovata incolume. Ieri mattina, invece, un 76enne di Pistoia ha perso il controllo degli sci, durante una discesa lungo la pista Monte Gomito-Val di Luce, nel comprensorio dell'Abetone, infortunandosi. Allertati, i militari della Sagf hanno provveduto, insieme al personale della polizia di stato, a soccorrerlo e a trasportarlo, utilizzando una barella toboga, a fondo pista, dove il 76enne è stato affidato ai sanitari del servizio 118 presenti sul posto.

