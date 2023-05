Sabato e domenica tornano gli “Open Day” nel parco di Gea

Pistoia, 11 maggio 2023 – Verde, natura, bambini, attenzione al futuro e voglia di apprendere e conoscere. Sono queste le tematiche che, come sempre, saranno al centro degli «Open Days» che si svolgeranno sabato 13 (dalle 15) e domenica 14 maggio nel parco di Gea, ente strumentale di Fondazione Caript che si occupa di agricoltura sostenibile, dell’economia circolare, dell’energia rinnovabile e della salute. A dare il via alla due giorni saranno le visite a cura delle guide ambientali escursionistiche dell’associazione Castanea per scoprire le bellezze naturalistiche del parco, con la sua straordinaria collezione di piante ornamentali. Nel corso degli Open Days il parco sarà a disposizione per passeggiare, correre e fare esercizio fisico e nella mattina di domenica, alle ore 10, vi si svolgeranno lezioni di «Tai Chi» oltre che cimentarsi con gli scacchi.

Nelle due giornate sarà aperto un mercato di prodotti a chilometro zero a cura di Cia Toscana Centro, con lo spazio «agriristoro» dedicato all’enogastronomia. Ai più piccoli sono rivolti i laboratori didattici «Gea Kids», a cura della Società Toscana di Orticultura, in programma sabato alle ore 16 e domenica alle ore 10.30. Nel laboratorio di domenica bambine e bambini potranno cimentarsi nella produzione di ricotta con latte di capra, portandosi a casa i formaggi che avranno realizzato. Domenica pomeriggio, inoltre, «Gea Kids», a partire dalle 16.30, proporrà una «caccia al tesoro botanica».

«Il nostro Centro per la Ricerca – sottolinea Giovanni Palchetti, presidente di Gea - è frequentato ogni giorno da aziende, scolaresche, studiosi e associazioni che vi trovano strutture idonee e servizi utili. Tuttavia, è consuetudine che il nostro parco venga aperto a tutti i cittadini un paio di weekend all’anno, offrendo svariate occasioni di intrattenimento nella natura, per tutte le fasce di età ma con una particolare attenzione ai bambini e ai ragazzi. Ringrazio la CIA Toscana Centro, la Società Toscana di Orticoltura, l’associazione Scacchi Dinamici, la cooperativa Castanea e tutte le associazioni culturali e sportive che partecipano attivamente alla riuscita degli Open Days, che in questo mese di maggio saranno particolarmente ricchi di eventi: dallo sport ai libri, dalla pittura agli scacchi, dalla scienza ai prodotti alimentari a chilometro zero. Ci tengo inoltre a ringraziare il Comune di Pistoia che ha promosso due stand comunicativi sui sui servizi ambientali forniti dalle società pubbliche». Fra gli appuntamenti da non perdere, sabato alle 17 ci sarà Claudio Coppi, autore del libro «Natura Medica», e dei docenti dell’Università di Firenze Carla Ghelardini e Nadia Mulinacci.

Domenica alle 16.30 il verde di Gea si colora di azzurro con la presentazione del libro «Clouds. Il giorno che le nuvole caddero sulla terra», scritto da Fabio Baldassarri e Daniele Negri. Appena pubblicato da Metilene edizioni, il libro è un racconto che affronta il tema dei cambiamenti climatici. Con la presentazione di «Alberi e gente nuova per il pianeta», in programma domenica alle 17.30, si resta in ambito letterario ma con una pubblicazione di carattere scientifico-divulgativo che parla di biodiversità, di città sostenibili e dei benefici che le piante recano alle persone. A illustrarne i contenuti sarà Francesco Ferrini, presidente del Distretto vivaistico ornamentale pistoiese, che ne è autore con Ludovico del Vecchio. Gea conferma anche l’attenzione all’arte, proponendo una mostra di opere di Manuela Tonarelli: suggestivi acquerelli a soggetto botanico realizzati con un’antica tecnica pittorica. In caso di pioggia la manifestazione si svolgerà nei locali al coperto all’interno del parco di Gea.