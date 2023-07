Arriva la settima edizione di Serravalle Rock

Pistoia, 20 luglio 2023 – E’ in arrivo la settima edizione del Serravalle Rock che si terrà dal 28 al 30 Luglio all’interno della Rocca di Castruccio, a Serravalle Pistoiese. La storica cornice ospiterà tre giorni di grande musica ad ingresso libero, in un momento storico nel quale gli investimenti culturali, soprattutto se rivolti ai giovani, assumono un’importanza strategica. Serravalle Rock si dimostra ancora un festival che anticipa le tendenze dando spazio a giovani artisti di grandi speranze, alternandoli alle migliori proposte del rock italiano.

L'evento è stato presentato questa mattina all'interno dell'Oratorio della Vergine Assunta di Serravalle dall'assessora alla cultura, Ilaria Gargini, e dal suo collega Maurizio Bruschi, assessore al turismo, insieme al direttore artistico del festival Lorenzo Becciani, dell'ufficio cultura del comune di Serravalle. Il programma è molto vario e bilanciato tra nomi di assoluto spessore del panorama nazionale (The Elephant Man, Platonick Dive) e internazionale (Thomas Frank Hopper), realtà che stanno crescendo esponenzialmente (Talèa, Endless Harmony, Wicked Expectation) ed artisti promettenti (Sara Parigi, Klidas). Inizio quindi venerdì 28 luglio all’insegna del rock elettronico grazie al set avveniristico dei Wicked Expectation. Dopo aver supportato gli islandesi Vök nella seconda edizione del festival, la band elettronica di Torino, premiata al Rock Contest di Controradio, torna sul palco di Serravalle Rock per presentare le canzoni di ‘Inner Jungle’, il nuovo mini album che assicura un percorso immersivo tra forma canzone, ritmi nordeuropei Broken Beat e UK garage e influenze IDM/glitch.

Prima di loro, Cecilia Quaranta, in arte Talèa. Partecipò alla quinta edizione del festival quando ancora in pochi la conoscevano: ora ritorna dopo l’esperienza a X-Factor che l’ha consacrata a livello nazionale. Nel settembre dello scorso anno ha pubblicato la cover di ‘Amandoti’ dei CCCP, sotto la produzione artistica di Flavio Ferri, ed a maggio è uscito il suo primo full lenght intitolato ‘Aura’, a cui ha partecipato anche Antonio Aiazzi, storico tastierista dei Litfiba. Ad aprire la serata Sara Parigi, in precedenza attiva con i Lady in the Radiator, cantautrice pratese in procinto di pubblicare l’esordio solista. La direzione artistica di Serravalle Rock continua quindi a puntare su voci femminili di assoluto spessore nella tradizione di Emma Nolde, Marta Moretti (Tersø), Margrét Rán Magnúsdóttir (Vök) e Alteria. Sabato 29 luglio sarà grande protagonista il rocker belga Thomas Frank Hopper in una delle tre tappe del tour italiano. Si tratta della sua prima volta in Italia e si esibirà con la sua chitarra lapsteel (o chitarra hawaiana) suonata orizzontalmente sulle gambe. Ci arriva sull’onda di un disco d’esordio “Bloodstone” che ha riscosso grande successo in tutta Europa consacrandolo come uno degli eredi più credibili di Robert Plant. A precederlo il set esclusivo di The Elephant Man, la super band formata da Max Zanotti (Deasonika, Casablanca) coadiuvato dal bassista Ivan Lodini (ex Movida), Francesco Tumminelli, (Deasonika) e Halle alla batteria. Presenteranno il nuovo album appena pubblicato “Sinners” prodotto da Steve Lyon (Paradise Lost, Depeche Mode, The Cure) considerato dalla critica uno dei migliori album rock dell’anno. Domenica 30 luglio ci sarà la serata di chiusura del Festival con protagonisti assoluti i Platonick Dive ed il loro concerto-evento per festeggiare il decennale del debutto ‘Therapeutic Portrait’. ‘Therapeutic Portrait’, edito nel 2013 da Black Candy, è uno dei lavori chiave dell’intero movimento post-rock, non solo di quello italiano. Un album che ha lasciato un segno indelebile e che ha rappresentato il preludio alle esplosioni elettroniche di ‘Overflow’ e ‘Social Habits’. Prima di loro gli Endless Harmony: parteciparono da giovanissimi alla prima edizione del festival, ci tornano da band matura e consapevole delle loro potenzialità e grazia alla voce ed al carisma della frontwoman Pamela Perez. Presentano il nuovo album “Emerge”.

Ad aprire l’ultima serata della settima edizione di Serravalle Rock saranno i Klidas, autori di uno dei dischi italiani più interessanti usciti quest’anno (‘No Harmony’), edito dall’etichetta australiana Bird’s Robe Records. Il festival, sponsorizzato da ToscanaEnergia e Publiacqua, è organizzato dal Comune di Serravalle Pistoiese, Assessorato alla Cultura, in collaborazione con l’etichetta discografica Vrec. L'evento si colloca in un gioiello di arte e cultura che vanta, fin dal Medioevo, una posizione strategica nel territorio del pistoiese e della valdinievole. Serravalle Pistoiese specialmente nel periodo estivo, diventa la meta di moltissimi eventi a livello nazionale e internazionale. Per l’occasione è stato pubblicato, in formato CD e digitale, il quarto volume della compilation Serravalle Rock dal sottotitolo “Remixed”: una compilation che raccoglie remix e versioni alternative dei principali artisti che hanno partecipato al Festival. La compilation verrà distribuita gratuitamente al festival oppure è ordinabile su www.vrec.it

