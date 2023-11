"C'era una volta un re" con Lungofiume: per Giulia e le altre

Per Giulia e per tutte le donne che hanno subito o stanno subendo violenza. Torna per la seconda edizione «C’era una volta un re», manifestazione organizzata e curata dall’associazione Lungofiume con la Sezione Soci Coop di Cascina. L’evento, che ha il Patrocinio del Comune di Cascina e della Regione Toscana, avrà luogo giovedì 23 nella «piazzetta interna» del Centro dei Borghi di Navacchio. Alle 17,30 la coordinatrice Albertina Gasparoni darà il via a pensieri, musica, riflessioni, monologhi e danza attraverso i contributi di esponenti della società civile, istituzionale e culturale del territorio. Il Comune di Cascina sarà rappresentato dal sindaco Michelangelo Betti e dalle assessore, Bice Del Giudice (politiche culturali), Giulia Guainai (pari opportunità), Irene Masoni (patrimonio), Francesca Mori (politiche giovanili). Per la Regione interverrà Alessandra Nardini, assessora alle pari opportunità, dritti civili e istruzione. Il mondo culturale e artistico sarà rappresentato da Alessandro Scarpellini e Genny Sollazzi (poeti e scrittori): Letizia Giannessi e Annalisa Vinattieri (attrici), Valentina Grigò e Pamela Larese performer delle Due di Notte, Nicolò Gaggio e Irene Cannata (Famiglia Danzante).«C’era una volta un re giunge al culmine delle iniziative che hanno avuto luogo al Centro dei Borghi dove sono state realizzate una serie di video-interviste» dice Massimo Corevi ideatore del progetto. «La cosa che mi ha colpito di più è stata la mancanza di speranza in un futuro migliore. Portare questo argomento tanto spinoso in un luogo inconsueto incontrando un pubblico variegato è stato importante».